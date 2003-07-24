Descrizione evento:

Luglio è ormai alle spalle, la prova costume anche. Agosto è il mese in cui ci si concede qualche sfizio in più, soprattutto se ne vale la pena. E quale occasione migliore di un fuoriporta tra le colline della Sabina per sedersi a tavola davanti a un piatto di fettuccine ai funghi porcini?



Il 12 e 13 agosto, Casaprota, in provincia di Rieti, ospita la tradizionale Sagra delle Fettuccine ai Funghi Porcini, uno degli appuntamenti gastronomici più attesi dell'estate laziale. Un evento che celebra uno dei sapori più amati della cucina di montagna e che ogni anno richiama visitatori da tutto il Centro Italia.



Le protagoniste della manifestazione sono le fettuccine rigorosamente tradizionali, preparate secondo la tradizione locale e condite con profumati funghi porcini, raccolti nei boschi dei Monti Sabini. A completare il piatto non può mancare l'olio extravergine d'oliva della Sabina DOP, una delle eccellenze del territorio, capace di esaltare ogni ingrediente con il suo sapore delicato e aromatico.



Una ricetta semplice, ma ricca di carattere, che racconta la cultura contadina di queste colline, dove la cucina nasce dall'incontro tra prodotti genuini, stagionalità e tradizioni tramandate di generazione in generazione.



La sagra è inserita all'interno del 51° Ferragosto Casaprotano, la storica manifestazione che ogni anno anima il borgo con una settimana di appuntamenti dedicati alla musica, allo sport, alla cultura, alla gastronomia e alle tradizioni locali. Ogni sera, a partire dalle ore 19.00, gli stand gastronomici aprono le loro cucine, diventando il punto di ritrovo per residenti e visitatori, tra piatti tipici, convivialità e serate all'aria aperta.



Ma arrivare a Casaprota significa anche scoprire uno dei borghi più autentici della Sabina. Adagiato tra uliveti secolari e boschi, a meno di un'ora da Roma, conserva tutto il fascino dei piccoli paesi del Lazio: vicoli in pietra, piazzette raccolte, antichi palazzi e scorci che si aprono sulle dolci colline della provincia reatina.



Passeggiando nel centro storico si incontrano la Chiesa di San Domenico, Palazzo Filippi e numerose testimonianze di un passato che affonda le radici nell'epoca romana. Intorno al borgo, sentieri, uliveti e panorami rendono il territorio ideale per chi desidera rallentare il ritmo e trascorrere qualche ora immerso nella natura.



La Sabina, del resto, è una terra famosa non solo per il suo olio, ma anche per la ricchezza dei suoi prodotti tipici, per i borghi medievali e per un patrimonio paesaggistico che sorprende in ogni stagione. Un luogo dove il turismo lento trova la sua dimensione ideale e dove anche una semplice cena può trasformarsi in un'esperienza da ricordare.



La Sagra delle Fettuccine ai Funghi Porcini diventa così molto più di un appuntamento gastronomico: è un invito a scoprire un territorio attraverso i suoi sapori, la sua ospitalità e le sue tradizioni.



Perché, in fondo, l'estate è fatta anche di questo: una tavolata tra amici, un borgo da esplorare, un po' di aria fresca dopo il caldo della città e un piatto di fettuccine che, almeno per una sera, fa dimenticare qualsiasi buon proposito.







PROGRAMMA







Mercoledì 12 agosto



- Tornei di tennis e biliardino



- Ore 19.00: apertura dello stand gastronomico con la Sagra delle Fettuccine ai Funghi Porcini



- Concerto degli Strana Voglia



- DJ set con Moreno Cecchetelli



Giovedì 13 agosto



- Gara di disegno dedicata ai bambini



- Torneo di scopa



- Torneo di calcetto



- Ore 19.00: apertura dello stand gastronomico con la Sagra delle Fettuccine ai Funghi Porcini



- Serata danzante con l'Orchestra Sole d'Italia



Venerdì 14 agosto



- Tornei di briscola, tresette e scopone



- Finale del torneo di tennis



- Ore 19.00: apertura dello stand gastronomico con amatriciana e altre specialità



- Concerto dei Sopravvissuti e Sopravviventi, cover band ufficiale di Ligabue



Sabato 15 agosto



- Rosario dell'Aurora al Santuario di Santa Maria delle Grazie



- Santa Messa



- Finali dei tornei di briscola, tresette, scopone e calcetto



- Giochi popolari in piazza



- Ore 19.00: apertura dello stand gastronomico con gnocchetti al tartufo e altre specialità



- Serata conclusiva con l'Orchestra Allegrini e Trebiani.



Info:



Data – 12/15 agosto



Località: Casaprota (RI)



sms a 3408505381



info@fuoriporta.org



www.fuoriporta.org



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Area Sosta Camper: Area Attrezzata Comunale – Casaprota Rieti Lazio