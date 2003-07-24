Descrizione evento:

TESSIL’ARTE 2026: A CASTELNUOVO DI PORTO TORNA IL FESTIVAL NAZIONALE DEL “FATTO A MANO CON CURA”



Installazioni monumentali, laboratori, musica, danze popolari, visite guidate e Tour diVino: il 13 e 14 giugno Castelnuovo di Porto si trasforma in un grande distretto creativo a cielo aperto.







Il 13 e 14 giugno 2026 torna a Castelnuovo di Porto la seconda edizione di Tessil’Arte, il Festival Nazionale del fatto a mano con cura, promosso dall’Associazione Tessuti Sociali in collaborazione con il Comune di Castelnuovo di Porto e con il patrocinio del FAI, che ha inserito l’iniziativa tra le eccellenze meritevoli di promozione.



Per due giorni il borgo medievale alle porte di Roma diventerà un laboratorio diffuso dove arte tessile, creatività e partecipazione daranno vita a un’esperienza immersiva di cultura, benessere e turismo lento.



Protagonista dell’edizione 2026 sarà una spettacolare installazione aerea: 250 esagoni colorati lavorati all’uncinetto formeranno un grande cielo di juta sospeso sopra Piazza Vittorio Veneto. Un’opera collettiva realizzata grazie al contributo dei laboratori di Tessuti Sociali e di numerosi volontari provenienti da tutta Italia, destinata a diventare uno dei simboli dell’estate castelnovese.



Per l’intero weekend la piazza ospiterà artigiani, stand interattivi e laboratori aperti a tutte le età, con dimostrazioni dal vivo dedicate a feltro, tintura naturale, macramè, merletto, filatura, tessitura, uncinetto e arteterapia tessile. Un’occasione per sperimentare, imparare e riscoprire il valore del fare con le mani.



Il programma culturale sarà arricchito dalle proiezioni dei docufilm “Janas – Storie di donne, telai e tesori” e “Isole gemelle – dalla Sardegna a Okinawa sul filo della tessitura”, presentati dal regista Giulio Filippo Giunti, oltre a conferenze, letture e incontri dedicati al mondo dell’intreccio e della tessitura.



Grande attesa per la serata di sabato con il concerto “Voce ’e Mare” di Nando Citarella e della compagnia La Paranza: uno spettacolo travolgente di musiche, canti e danze dell’Antico Mediterraneo che animerà il cuore del borgo.



Domenica spazio invece alla sfilata collettiva, momento simbolo del Festival, in cui cittadini e visitatori indosseranno le creazioni degli artigiani e i capi realizzati dal laboratorio di sartoria sociale.



A completare l’esperienza ci saranno le visite guidate gratuite del centro storico curate dal FAI, le esibizioni musicali itineranti, le letture pubbliche e gli appuntamenti enogastronomici con le cantine aperte e il Tour diVino con degustazioni gratuite di vini del territorio, abbinati ai piatti tipici locali proposti nelle cantine aperte del borgo.



Da non perdere: l'esposizione dell'opera “Trame Itineranti”(una lunga tela realizzata da Gomitolorosa attraverso un telaio passato di mano in mano in tutta Italia simbolo di condivisione, inclusione e cura) e la tessitura collettiva aperta a tutti promossa dal Coordinamento Tessitori.









PROGRAMMA







Sabato 13 giugno / Piazza Vittorio Veneto e Centro Storico



10.00 – Apertura stand e avvio laboratori creativi* in Piazza V. Veneto



11.00 – Proiezione docufilm “Janas – Storie di donne, telai e tesori” e incontro con il regista Giulio Giunti (presso la sede dell’Associazione ‘Gli Artenauti’, Via Umberto I, 21)



15.00 – Proiezione docufilm “Isole gemelle – dalla Sardegna a Okinawa sul filo della tessitura” e incontro con il regista Giulio Giunti (presso la sede dell’Associazione ‘Gli Artenauti’, Via Umberto I, 21)



17.00 – Avvio laboratori creativi in Piazza V. Veneto



17.00 – Maratona di lettura “Fili di sogno” a cura del gruppo di lettura ‘Alza il Volume’ (Piazza G. Marconi o “Castelluzza”)



18.00 – Inaugurazione installazione ‘Esagoni’ e saluti istituzionali in Piazza V. Veneto



21.00 – Concerto “Voce ’e Mare” – Canti e danze dell’Antico Mare tra colto e popolare con Nando Citarella e la compagnia “La Paranza” in Piazza V. Veneto.







Domenica 14 giugno / Piazza Vittorio Veneto e Centro Storico



10.00 – Apertura stand e avvio laboratori creativi in Piazza V. Veneto



13.00 – Cantine aperte nel borgo e Tour diVino



15.00/16.30 – Conferenze (presso la sede dell’Associazione ‘Gli Artenauti’, Via Umberto I, 21):



• “Tessuto è parola: storia di un gesto dal filo al bit” a cura di Maria Giovanna Varagona



• “L’intreccio contemporaneo” a cura di Tiziana Colaneri



18.00 – Sfilata in Piazza V. Veneto.