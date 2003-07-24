FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI S. ANTONIO DA PADOVA DI POGGIO SOMMAVILLA, Collevecchio RI, 11/06/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Lazio

| Altri
  

Dettagli evento:

giu 11 2026
giu 13 2026

FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI S. ANTONIO DA PADOVA DI POGGIO SOMMAVILLA

CONFRATERNITA S. ANTONIO DA PADOVA DI POGGIO SOMMAVILLA

Letture: ... - Feste a Collevecchio - RI

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: BOCCIODROMO
POGGIO SOMMAVILLA - BOCCIODROMO
info periodo: GIOVEDI, VENERDI SABATO
data: da giovedì 11 giugno 2026, alle 20:00
a sabato 13 giugno 2026, alle 00:00
intrattenimenti: Si mangia, Si balla
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: CONFRATERNITA
Referente: LORETI SANDRA
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3351861067
FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI S. ANTONIO DA PADOVA DI POGGIO SOMMAVILLA
Descrizione evento: 
 Dal 11 al 13 giugno a Poggio Sommavilla località Bocciodromo, avranno inizio i festeggiamenti in onore di

S.Antonio di Padova

Tutte le sere dalle ore 20;00  stand gastronomico con piatti tipici sabiniVi faremo gustare : GNOCCHI AL SUGO DI PECORA, FRASCARELLI, FETTUCCINE e non solo………Tutte le sere si ballerà con : ARGENTO VIVO, LISCIO E GASATO, ILARIA CENCIARINI

VI ASPETTIAMO!!!
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

Commenta e condividi attraverso Facebook!


Sfoglia:


Utilità:






Apri il calendario
Ultimi eventi inseriti
Omaggio a yayoi kusama
Bonfire market torna sotto gli...
Festeggiamenti in onore di s....
Tessil’arte 2026: a castelnuovo...
Genesi
Approfondimenti
Quartieri studenteschi di Roma: dove...
Quartieri studenteschi di Roma: dove...
La dimensione del tessuto urbano rende la logistica...
Scegliere la capitale come meta per il proprio percorso universitario significa confrontarsi con...
Cosa cercano oggi gli utenti quando...
Cosa cercano oggi gli utenti quando...
Varianti di gioco, design intuitivo, tecnologia,...
La scelta di un gioco da casinò online segue logiche sempre più complesse rispetto al passato. Le...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Lazio Regione d'Onore 2025: un...
Anno 2025 importante per il Lazio: prestigio...
Il Lazio è stato designato Regione d'Onore 2025&nbsp;dalla National Italian American Foundation...
Ultimi Redazionali
Mobilita' flessibile: cresce a Roma la...
Mobilita' flessibile: cresce a Roma la...
L'evoluzione del mercato automobilistico romano nel biennio...
Il concetto di proprietà del veicolo sta cedendo definitivamente il passo all'idea di utilizzo...
Il meteo oggi nel Lazio
Meteo Lazio