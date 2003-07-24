Letture: ... - Feste a Collevecchio - RI
|dove:
|BOCCIODROMO
POGGIO SOMMAVILLA - BOCCIODROMO
|info periodo:
|GIOVEDI, VENERDI SABATO
|data:
|da giovedì 11 giugno 2026, alle 20:00
a sabato 13 giugno 2026, alle 00:00
|intrattenimenti:
|Si mangia, Si balla
|info sul luogo:
|L'evento si svolge all'aperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|CONFRATERNITA
|Referente:
|LORETI SANDRA
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|3351861067
Dal 11 al 13 giugno a Poggio Sommavilla località Bocciodromo, avranno inizio i festeggiamenti in onore di
S.Antonio di Padova
Tutte le sere dalle ore 20;00 stand gastronomico con piatti tipici sabiniVi faremo gustare : GNOCCHI AL SUGO DI PECORA, FRASCARELLI, FETTUCCINE e non solo………Tutte le sere si ballerà con : ARGENTO VIVO, LISCIO E GASATO, ILARIA CENCIARINI
VI ASPETTIAMO!!!