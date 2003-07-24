Descrizione evento:

Dal 11 al 13 giugno a Poggio Sommavilla località Bocciodromo, avranno inizio i festeggiamenti in onore di

S.Antonio di Padova

Tutte le sere dalle ore 20;00 stand gastronomico con piatti tipici sabiniVi faremo gustare : GNOCCHI AL SUGO DI PECORA, FRASCARELLI, FETTUCCINE e non solo………Tutte le sere si ballerà con : ARGENTO VIVO, LISCIO E GASATO, ILARIA CENCIARINI

VI ASPETTIAMO!!!