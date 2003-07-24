Descrizione evento:

FESTA ANTONIANA, arriva ad Anzio dal 3 al 5 luglio 2026 e ripropone, a grande richiesta, uno dei primi piatti della tradizione culinaria anziate ovvero la CALAMARATA con sugo di calamari.

Una festa che si rinnova annualmente in una tre giorni di allegria e di voglia di stare insieme nella cornice del campo dell'Oratorio santi Pio e Antonio nel cuore del centro storico di Anzio. Ingresso presso Via Giacomo Matteotti. La possibilità di stare insieme, fare comunità degustare piatti marinari e poi potersi godere il panorama e la storia di Anzio.

Aspettiamo tutti quindi dal 3 al 5 luglio 2026 a partire dalle ore 18,30. Ricavato in Beneficenza.

Possibilità di prenotarsi allo 3349546704