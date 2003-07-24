FESTA ANTONIANA 2026, Anzio RM, 03/07/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Lazio

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Dettagli evento:

lug 03 2026
lug 05 2026

FESTA ANTONIANA 2026

Sapori, odori e colori della bella stagione

Letture: ... - Feste a Anzio - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Campetto dell'Oratorio Ss. Pio e Antonio ANZIO
Centro storico - Via Giacomo Matteotti
info periodo: Festa ricorrente ogni anno il promo fine settimana di luglio
data: da venerdì 3 luglio 2026, alle 18:30
a domenica 5 luglio 2026, alle 22:30
intrattenimenti: Si mangia
info sul luogo: L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto
Organizzazione: COMITATO FESTEGGIAMENTI ANZIO
Referente: Mario
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3319546704
FESTA ANTONIANA 2026
Descrizione evento: 
FESTA ANTONIANA, arriva ad Anzio dal 3 al 5 luglio 2026 e ripropone, a grande richiesta, uno dei primi piatti della tradizione culinaria anziate ovvero la CALAMARATA con sugo di calamari.

Una festa che si rinnova annualmente in una tre giorni di allegria e di voglia di stare insieme nella cornice del campo dell'Oratorio santi Pio e Antonio nel cuore del centro storico di Anzio. Ingresso presso Via Giacomo Matteotti. La possibilità di stare insieme, fare comunità degustare piatti marinari e poi potersi godere il panorama e la storia di Anzio.

Aspettiamo tutti quindi dal 3 al 5 luglio 2026 a partire dalle ore 18,30. Ricavato in Beneficenza.

Possibilità di prenotarsi allo 3349546704
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

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