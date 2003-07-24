Letture: ... - Feste a Anzio - RM
|dove:
|Campetto dell'Oratorio Ss. Pio e Antonio ANZIO
Centro storico - Via Giacomo Matteotti
|info periodo:
|Festa ricorrente ogni anno il promo fine settimana di luglio
|data:
|da venerdì 3 luglio 2026, alle 18:30
a domenica 5 luglio 2026, alle 22:30
|intrattenimenti:
|Si mangia
|info sul luogo:
|L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto
|Organizzazione:
|COMITATO FESTEGGIAMENTI ANZIO
|Referente:
|Mario
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|3319546704
FESTA ANTONIANA, arriva ad Anzio dal 3 al 5 luglio 2026 e ripropone, a grande richiesta, uno dei primi piatti della tradizione culinaria anziate ovvero la CALAMARATA con sugo di calamari.
Una festa che si rinnova annualmente in una tre giorni di allegria e di voglia di stare insieme nella cornice del campo dell'Oratorio santi Pio e Antonio nel cuore del centro storico di Anzio. Ingresso presso Via Giacomo Matteotti. La possibilità di stare insieme, fare comunità degustare piatti marinari e poi potersi godere il panorama e la storia di Anzio.
Aspettiamo tutti quindi dal 3 al 5 luglio 2026 a partire dalle ore 18,30. Ricavato in Beneficenza.
Possibilità di prenotarsi allo 3349546704