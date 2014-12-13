Descrizione evento:

C’è chi va agli eventi del vino per scoprire nuove etichette e chi, invece, dopo due degustazioni, si ritrova già a discutere di tannini e sentori come un navigato sommelier. A Montecelio torna “Vinea”, l’appuntamento enogastronomico che celebra le eccellenze vitivinicole del Lazio in una delle location più suggestive del territorio: il Giardino dei Frati.







Organizzata dalla Pro Loco di Montecelio, la manifestazione promette un viaggio tra sapori, tradizioni e convivialità, dove il vino sarà il protagonista assoluto, accompagnato da prodotti agricoli certificati, specialità gastronomiche e street food capaci di mettere a dura prova anche i migliori propositi del tipo: “stasera bevo poco”.







Ma a rendere speciale “Vinea” non sono soltanto i calici. L’evento si svolge infatti nel Giardino dei Frati, il grande spazio verde che circonda l’antico convento settecentesco di San Michele Arcangelo, oggi sede del Museo Civico Archeologico “Rodolfo Lanciani”. Situato sul Monte Albano, una delle due colline su cui sorge Montecelio, questo luogo regala una vista straordinaria che abbraccia i Monti Cornicolani, la Piana dei Travertini, l’Agro Romano e arriva fino alla Capitale.







È uno di quei posti che riescono a sorprendere anche chi pensa di conoscere già il territorio. Non a caso la bellezza del panorama conquistò lo stesso Rodolfo Lanciani, celebre archeologo e topografo romano a cui il museo è dedicato. Ancora oggi, soprattutto nelle ore del tramonto, il Giardino dei Frati offre uno scenario capace di trasformare una semplice degustazione in un’esperienza da ricordare.







Qui il pubblico potrà assaggiare vini provenienti da numerose cantine laziali, incontrare produttori, conoscere storie di vigne e territori e lasciarsi guidare da profumi e sapori che raccontano l’identità della regione. Ad accompagnare i brindisi ci saranno proposte gastronomiche pensate per valorizzare le produzioni locali e rendere ogni assaggio ancora più piacevole.







“Vinea” non è la classica sagra dove si mangia e basta. È uno di quegli eventi in cui il vino diventa occasione di incontro, il panorama fa da cornice alle conversazioni e il tempo sembra rallentare. Si arriva per curiosità, magari per un assaggio, e ci si ritrova a trascorrere l’intera serata tra calici, racconti e nuove scoperte.







L’iniziativa rappresenta anche un’importante occasione di valorizzazione del territorio, mettendo in luce non solo le eccellenze enogastronomiche del Lazio, ma anche uno dei luoghi più affascinanti e panoramici di Montecelio. Perché alla fine il segreto di “Vinea” è tutto qui: buon vino, ottimo cibo e una location che riesce a rendere speciale ogni brindisi.







E probabilmente, il giorno dopo, qualche dettaglio del panorama sarà meno nitido dei ricordi legati ai calici.







Info



Data – 12-13-14 giugno



Località – Montecelio – Roma



Tel – 3408505381



info@fuoriporta.org



www.fuoriporta.org



https://www.facebook.com/fuoriportaweb



www.instagram.com/fuoriportafortravel