Descrizione evento:

A Poggio Moiano, nel cuore della Sabina, l’estate inizia con il profumo dei fiori e con una delle tradizioni più suggestive del Lazio. Dal 26 al 28 giugno il borgo si trasforma ancora una volta in un museo a cielo aperto grazie alla storica Infiorata del Sacro Cuore, evento capace di unire arte, fede, tradizione popolare e una straordinaria partecipazione collettiva.



Tra vicoli in pietra, panorami sulle colline sabine e atmosfere autentiche, Poggio Moiano accoglie visitatori e curiosi con spettacolari tappeti floreali realizzati interamente a mano. Petalo dopo petalo, le strade del centro storico si riempiono di colori, sfumature e dettagli incredibili, dando vita a vere opere d’arte effimere che trasformano il paese in uno scenario unico.



Dietro ogni quadro floreale c’è un lavoro paziente e meticoloso che coinvolge l’intera comunità. I fiori vengono raccolti, selezionati, essiccati e lavorati con tecniche tramandate nel tempo, fino a diventare polveri naturali dai colori intensi utilizzate per creare immagini e decorazioni di grande impatto visivo. Un’arte che a Poggio Moiano è diventata identità collettiva e memoria condivisa.



Durante l’Infiorata, il borgo sabino vive giorni di festa tra musica, tradizioni e momenti dedicati alla scoperta del territorio. Le strade si animano di visitatori, profumi e scorci suggestivi, mentre il grande rosone floreale nella piazza principale diventa il simbolo della manifestazione e uno dei punti più fotografati dell’evento.



Negli anni l’Infiorata di Poggio Moiano ha conquistato un rilievo sempre più importante anche oltre i confini regionali, attirando appassionati e maestri infioratori da tutta Italia e dall’estero. Eppure, nonostante il successo, conserva ancora il fascino genuino delle feste di paese, quelle dove la comunità si ritrova davvero attorno a una tradizione sentita.



Un’esperienza perfetta per una gita fuoriporta tra arte, natura e cultura popolare, alla scoperta della Sabina più autentica. Perché a Poggio Moiano i fiori non decorano soltanto le strade: raccontano storie, trasformando il paese in un grande quadro vivente che dura pochi giorni ma resta nella memoria di chi lo visita.



Info:







Data – 26/28 giugno



Località – Poggio Moiano - Rieti



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