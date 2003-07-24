Dal cemento al colore: nasce FLO’ – FuoriLuogO, il festival sospeso sul tetto di Roma., Roma RM, 01/08/2026 - Lazio in Festa
 

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Dettagli evento:

ago 01 2026
ago 30 2026

Dal cemento al colore: nasce FLO’ – FuoriLuogO, il festival sospeso sul tetto di Roma.

Letture: ... - Spettacoli a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: casilino sky park
data: da sabato 1 agosto 2026, alle 00:00
a domenica 30 agosto 2026, alle 00:00
intrattenimenti:
info sul luogo:
Organizzazione: Non definito
Referente: FEDERICA RINAUDO
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
Dal cemento al colore: nasce FLO’ – FuoriLuogO, il festival sospeso sul tetto di Roma.
Descrizione evento: 
  



 



Dal cemento al colore: nasce FLO’ – FuoriLuogO, il festival sospeso sul tetto di  Roma.



 



Da Andrea Rivera a Daniele Fabbri, un villaggio ad alta quota con un ricchissimo cast di artisti, tra arte, musica, comicità.



 



1 – 30 agosto 2026 Casilino Sky Park



 



 



C’è sempre un prima e un dopo.



 



 Ed ecco che un parcheggio desolato, grigio, e anonimo si accende con i colori vivaci della street art e della cultura contemporanea per dare vita alla prima edizione di “Flo’ – FuoriLuogO”, il festival nato dove nessuno se lo sarebbe mai aspettato, dall’1 al 30 agosto 2026 al Casilino Sky Park. 



 



Uno slogan efficace, che rende perfettamente l’idea dato che il luogo è proprio il tetto di un parcheggio multipiano nel cuore di Roma Est, che si prepara ad ospitare un gruppo di amatissimi artisti  e vari appuntamenti, tra game, food e district.  



 



Ideato e realizzato da Fusolab, appunto negli spazi del Casilino Sky Park, FLO’ non è un semplice appuntamento estivo, ma una scommessa culturale e sociale: 



 



riqualificare uno spazio urbano dimenticato alla collettività e trasformare un materiale freddo come il cemento in una opportunità di creatività e incontro.  



 



Posizionato su una terrazza panoramica, che affaccia sulla città fino a intravedere la Cupola di San Pietro, circondata da antenne, graffiti e luci intermittenti, FLO’, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico “Roma Creativa 365. Cultura tutto l’anno” in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, si configura come una vera e propria festa sospesa a ben 17 metri di altezza.



 



 "Sospesa" non solo per la sua collocazione ad alta quota, ma per la capacità di interrompere il ritmo incalzante delle giornate, con annesse temperature roventi,  e lasciare a casa i pensieri per entrare in un mondo a parte fatto di risate, musica ed emozioni da gustare e condividere. 



 



Ben sei aree tematiche per tutti i gusti, le età e le esigenze: dalla Live Arena per i concerti e il teatro sotto le stelle, all'Art District dove live painting e street art ridisegnano i volumi della struttura, passando per la comicità della stand-up comedy, i giochi, lo sport al tramonto e le attività dedicate ai più piccoli.



 



PROGRAMMA:



🎪 Live Arena: concerti, teatro e spettacoli sotto le stelle.



🕹️ Area Games: giochi, tornei ed esperienze interattive.



🎧 Lounge & Party: DJ set, aperitivi e danza urbana.



🎈 Area Bimbi: laboratori, giocoleria e attività per i più piccoli.



🧘 Area Sport: yoga, pilates, GAG, animal motion e fitness al tramonto.



🎨 Art District: live painting, installazioni e street art.



A completare l'offerta culinaria, ogni sera la Terrazza del Gusto ospiterà 7 cucine di street food pop-gourmet.



 



Primo Blocco: 1 – 9 Agosto



01 AGO | Area 765 (Live)



02 AGO | Claudio Morici (Teatro)



04 AGO | Proiezione film "40 secondi" (Cinema)



05 AGO | Tiziano La Bella (Stand-up comedy)



06 AGO | Ivan Talarico (Teatro canzone)



07 AGO | Price + Kapoccia (UpYard DJ set)



08 AGO | Asilo Republic (Tributo a Vasco Rossi - Live)



09 AGO | Andrea Rivera (Teatro canzone)



Secondo Blocco: 21 – 30 Agosto



21 AGO | Kato + Mahzee (UpYard DJ set)



22 AGO | Impulse (Tributo ai Pink Floyd - Live)



23 AGO | Antartici Nucleari (Tributo ai Pinguini Tattici Nucleari - Sport DJ set)



25 AGO | Proiezione film "Amici Comuni" (Cinema)



26 AGO | Ceceliaca + Patty Colucci (Stand-up comedy)



27 AGO | Only Punk: Snhyde · Technical Issue · Fantocci · Naked Zippo · Vuoto di Memoria (Live)



28 AGO | Pacman XII + Alan Beez, Il Turco, DJ Brush (UpYard DJ set)



29 AGO | Daniele Fabbri (Stand-up comedy)



30 AGO | Only Punk Summer Fest: Wel · Xdiemondx · Tonno · High Disaster · Donkeys (Live)



 



Info utili e Come Arrivare



 



Location: Casilino Sky Park – Viale della Bella Villa 106, Roma



Mezzi Pubblici: Metro C (Alessandrino) | Bus 313 | Pista Ciclabile Togliatti



Parcheggio: 600 posti auto gratuiti (Piano 1°, 2° e 3°)



Hashtag ufficiale: #cevojocrede



Sito Web: www.casilinoskypark.it
Nei pressi di questo evento puoi:
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