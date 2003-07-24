Letture: ... - Sagre a Roma - RM
|dove:
|Garden 3 Fontane
Via Laurentina, 90 - Roma
|info periodo:
|Dal 3 al 4 Ottobre 2026
|data:
|da sabato 3 ottobre 2026, alle 10:00
a domenica 4 ottobre 2026, alle 00:00
|intrattenimenti:
|Si mangia, Si balla
|info sul luogo:
|L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|Accademia Italiana Peperoncino e Garden 3 Fontane
|Referente:
|Non definito
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|+390659871977
HOTTOBRE PICCANTE
FESTIVAL DEL PEPERONCINO DI ROMA
Due giorni di gusto, spettacolo, cultura e tradizione dedicati all’ingrediente più audace della cucina. HOTtobre Piccante torna, per la sua VIII edizione con degustazioni, workshop, arte, approfondimenti tematici, mostre, competizioni piccanti e momenti di intrattenimento. La mostra per eccellenza è sicuramente “Peperoncini dal mondo”, oltre 220 varietà di peperoncini freschi.
Un’esperienza unica dove sapori, cultura e divertimento si incontrano in un evento pensato per appassionati, curiosi e amanti delle emozioni forti.
La partecipazione è GRATUITA, ISCRIVITI all’evento e richiedi il tuo ticket con DRINK IN OMAGGIO! Solo fino ad esaurimento.
Negli anni, HOTtobre Piccante è diventato uno dei principali festival gastronomici di Roma, un evento che unisce il mondo del peperoncino alla valorizzazione delle tradizioni italiane.
Non è semplicemente una manifestazione dedicata al piccante.
È un’esperienza che coinvolge appassionati di cucina, produttori artigianali, famiglie, chef, curiosi e chiunque desideri trascorrere un weekend all’insegna del gusto e della convivialità.
Il festival nasce dalla collaborazione con la delegazione romana dell’Accademia Italiana del Peperoncino IPSE DIXIT e continua a crescere anno dopo anno, confermandosi come uno degli appuntamenti food più attesi dell’autunno romano.