Hottobre Piccante 2026, Roma RM, 03/10/2026 - Lazio in Festa
 

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Dettagli evento:

ott 03 2026
ott 04 2026

Hottobre Piccante 2026

Il festival del Peperoncino di Roma

Letture: ... - Sagre a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Garden 3 Fontane
Via Laurentina, 90 - Roma
info periodo: Dal 3 al 4 Ottobre 2026
data: da sabato 3 ottobre 2026, alle 10:00
a domenica 4 ottobre 2026, alle 00:00
intrattenimenti: Si mangia, Si balla
info sul luogo: L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Accademia Italiana Peperoncino e Garden 3 Fontane
Referente: Non definito
E-mail: Contatta il referente
Telefono: +390659871977
Hottobre Piccante 2026
Descrizione evento: 
HOTTOBRE PICCANTE







FESTIVAL DEL PEPERONCINO DI ROMA















Due giorni di gusto, spettacolo, cultura e tradizione dedicati all’ingrediente più audace della cucina. HOTtobre Piccante torna, per la sua VIII edizione con degustazioni, workshop, arte, approfondimenti tematici, mostre, competizioni piccanti e momenti di intrattenimento. La mostra per eccellenza è sicuramente “Peperoncini dal mondo”, oltre 220 varietà di peperoncini freschi.



Un’esperienza unica dove sapori, cultura e divertimento si incontrano in un evento pensato per appassionati, curiosi e amanti delle emozioni forti.



La partecipazione è GRATUITA, ISCRIVITI all’evento e richiedi il tuo ticket con DRINK IN OMAGGIO! Solo fino ad esaurimento.



Negli anni, HOTtobre Piccante è diventato uno dei principali festival gastronomici di Roma, un evento che unisce il mondo del peperoncino alla valorizzazione delle tradizioni italiane.



Non è semplicemente una manifestazione dedicata al piccante.



È un’esperienza che coinvolge appassionati di cucina, produttori artigianali, famiglie, chef, curiosi e chiunque desideri trascorrere un weekend all’insegna del gusto e della convivialità.



Il festival nasce dalla collaborazione con la delegazione romana dell’Accademia Italiana del Peperoncino IPSE DIXIT e continua a crescere anno dopo anno, confermandosi come uno degli appuntamenti food più attesi dell’autunno romano.
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

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