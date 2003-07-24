Descrizione evento:

HOTTOBRE PICCANTE







FESTIVAL DEL PEPERONCINO DI ROMA















Due giorni di gusto, spettacolo, cultura e tradizione dedicati all’ingrediente più audace della cucina. HOTtobre Piccante torna, per la sua VIII edizione con degustazioni, workshop, arte, approfondimenti tematici, mostre, competizioni piccanti e momenti di intrattenimento. La mostra per eccellenza è sicuramente “Peperoncini dal mondo”, oltre 220 varietà di peperoncini freschi.



Un’esperienza unica dove sapori, cultura e divertimento si incontrano in un evento pensato per appassionati, curiosi e amanti delle emozioni forti.



La partecipazione è GRATUITA, ISCRIVITI all’evento e richiedi il tuo ticket con DRINK IN OMAGGIO! Solo fino ad esaurimento.



Negli anni, HOTtobre Piccante è diventato uno dei principali festival gastronomici di Roma, un evento che unisce il mondo del peperoncino alla valorizzazione delle tradizioni italiane.



Non è semplicemente una manifestazione dedicata al piccante.



È un’esperienza che coinvolge appassionati di cucina, produttori artigianali, famiglie, chef, curiosi e chiunque desideri trascorrere un weekend all’insegna del gusto e della convivialità.



Il festival nasce dalla collaborazione con la delegazione romana dell’Accademia Italiana del Peperoncino IPSE DIXIT e continua a crescere anno dopo anno, confermandosi come uno degli appuntamenti food più attesi dell’autunno romano.