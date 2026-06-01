Descrizione evento:

Domenica 21 giugno è in scena presso Piazza Roma di Piglio (FR), uno spettacolo narrativo/musicale interamente incentrato sulla vita di Franco Battiato.





Un progetto artistico già accolto su vari palchi con grande entusiasmo, “Invito al viaggio – tributo a Franco Battiato”, vede il coinvolgimento di artisti del territorio (Cristiano Laudenzi alle tastiere e alla voce, Gianluca De Bianchi alla chitarra, Daniel Bagnani al violino, Stefano Zonnino voce, Giacomo Rocchi voce narrante e Luca Bonuglia al supporto audio/video) che fra musica, narrazione e video celebrano uno dei più grandi geni della musica contemporanea. Una speciale macchina del tempo che farà viaggiare il pubblico, ripercorrendo la sua straordinaria carriera artistica.









Inizio spettacolo: ore 21.00

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