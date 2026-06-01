Invito al viaggio, Piglio FR, 21/06/2026 - Lazio in Festa
 

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Dettagli evento:

giu 21 2026

Invito al viaggio

Tributo a Franco Battiato

Letture: ... - Concerti a Piglio - FR

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Piazza Roma
data: domenica 21 giugno 2026, dalle 21:00 alle 23:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto
Organizzazione: Non definito
Referente: Giacomo
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
Invito al viaggio
Descrizione evento: 
Domenica 21 giugno è in scena presso Piazza Roma di Piglio (FR), uno spettacolo narrativo/musicale interamente incentrato sulla vita di Franco Battiato.





Un progetto artistico già accolto su vari palchi con grande entusiasmo, “Invito al viaggio – tributo a Franco Battiato”, vede il coinvolgimento di artisti del territorio (Cristiano Laudenzi alle tastiere e alla voce, Gianluca De Bianchi alla chitarra, Daniel Bagnani al violino, Stefano Zonnino voce, Giacomo Rocchi voce narrante e Luca Bonuglia al supporto audio/video) che fra musica, narrazione e video celebrano uno dei più grandi geni della musica contemporanea. Una speciale macchina del tempo che farà viaggiare il pubblico, ripercorrendo la sua straordinaria carriera artistica.





 



Inizio spettacolo: ore 21.00

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