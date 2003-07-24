SOFFITTA IN PIAZZA, Palombara Sabina RM, 14/06/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

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Dettagli evento:

giu 14 2026

SOFFITTA IN PIAZZA

Letture: ... - Mercati a Palombara Sabina - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: AREA MERCATO
PALOMBARA SABINA
data: domenica 14 giugno 2026, dalle 08:00 alle 15:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto
Organizzazione: A.M.S. Associazione mercatini sabini
Referente: FABIO BELLUCCI
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3397116594
SOFFITTA IN PIAZZA
Descrizione evento: 
Palombara Sabina, Domenica 14 Giugno (dalle 8:00 alle 15:00) presso l’area mercato (P.le Giovanni Paolo II°) per chi usa il navigatore mettere Viale Tivoli, c’è il mercatino “Soffitta in Piazza” evento organizzato per favorire disoccupati, precari del lavoro, pensionati a basso reddito e privati cittadini che vogliono reagire con dignità al momento di crisi attuale privandosi di oggetti, vestiti ecc. che non usano più partecipando in questo simpatico contesto sociale. Manifestazione patrocinata dalla Regione Lazio e dal Comune di Palombara Sabina. Mercatino adeguato alle normative di sicurezza per gli eventi pubblici. Ampio parcheggio, punto ristoro con panini e parco giochi. Info per gli espositori 339-7116594 (inviare messaggio WhatsApp o SMS e sarete ricontattati)







Pubblico ingresso gratuito.







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