Estate sicura a 4 zampe: il Pet Camper Tour fa tappa a Castel Gandolfo, Castel Gandolfo RM, 13/06/2026 - Lazio in Festa
 

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Dettagli evento:

giu 13 2026
giu 14 2026

Estate sicura a 4 zampe: il Pet Camper Tour fa tappa a Castel Gandolfo

con Pet Carpet, Polizia, Carabinieri e Anas

Letture: ... - Intrattenimento a Castel Gandolfo - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: piazzale Luciano Toti
data: da sabato 13 giugno 2026, alle 00:00
a domenica 14 giugno 2026, alle 00:00
intrattenimenti:
info sul luogo:
Organizzazione: Non definito
Referente: Non definito
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
Estate sicura a 4 zampe: il Pet Camper Tour fa tappa a Castel Gandolfo
Descrizione evento: 
  Estate sicura a 4 zampe: il Pet Camper Tour fa tappa a Castel Gandolfo con Pet Carpet, Polizia, Carabinieri e Anas



 



13 e 14 giugno 2026 piazzale Luciano Toti a Castel Gandolfo (Rm)ingresso gratuito



 



L'estate è alle porte e con le partenze per le vacanze torna drammaticamente d’attualità il tema della sicurezza sulle strade, legato al destino degli animali. Cosa fare se un cane viene abbandonato in autostrada o se un animale selvatico taglia improvvisamente la carreggiata e causa una collisione?A queste e molte altre domande risponderanno gli esperti coinvolti nella sesta edizione del Pet Camper Tour, che il 13 e 14 giugno farà la sua seconda tappa sul Lungolago di Castel Gandolfo, nel piazzale Luciano Toti (proprio davanti al Parco Giochi Lagolandia Park). Partita da Assisi questa campagna itinerante contro l’abbandono, per l’adozione responsabile e per la sicurezza stradale, promossa dall'Associazione Pet Carpet e ideata dalla giornalista Federica Rinaudo, vanta il patrocinio di Anas (Gruppo FS),  Fnovi -  Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani,  Comune di Castel Gandolfo, e la collaborazione della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri. L'iniziativa trasformerà il lungolago in un villaggio educativo per famiglie e bambini con un ricco programma di attività gratuite. Tra i protagonisti anche il Camper Azzurro della Polizia, gli esperti della Biodiversità dei Carabinieri, che coinvolgeranno il pubblico in attività dimostrative sulla prevenzione degli incidenti, sul corretto trasporto degli animali in auto e sull’importanza di rispettare la natura e le sue creature.  Durante l’evento sarà anche divulgata la nuova campagna estiva di Anas contro l'abbandono: “Non abbandonare una parte di te”. Non mancheranno momenti di intrattenimento educativo, laboratori, giochi con il Pet Carpet e le realtà leader nel settore pet e green, Pet Store Conad, Vitakraft, Verdemax, pronte a dispensare snak ed omaggi per tutti. Previste anche le divertenti incursioni del personaggio “Super Fra”, ispirato a San Francesco d’Assisi e interpretato dalla Compagnia della Farsa, composta dagli attori Luca Pennacchioni e Claudia Spedaliere, ma ci saranno anche il team di video maker MM Digital Solution con Marco Matinaro, gli educatori cinofili dell’Associazione Animali in Famiglia, capitanata da Fabrizio Innocenzi, impegnata nella promozione della cultura del benessere animale, della corretta convivenza con gli animali domestici con un focus sugli interventi assistiti.

Dopo Castel Gandolfo, il tour si sposterà nel Parco divertimenti  MagicLand  a Valmontone il 4 e 5 luglio. Info: www.petcarpetfestival.it
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