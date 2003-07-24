Descrizione evento:

Il feudo di Bassano Romano, in origine proprietà degli Anguillara, fu venduto ai Giustiniani nel 1595 e spettò al marchese Vincenzo – banchiere, raffinato intellettuale e collezionista – l’ampliamento ed il rinnovamento del palazzo, come anche la progettazione dello splendido parco. Passeggiando tra le sale di questa elegante residenza, sarà particolarmente interessante poter ammirare, accanto alle più antiche decorazioni cinquecentesche, l’importante ciclo decorativo di primo Seicento con le storie di Amore e Psiche, Fetonte e molti altri miti, realizzato dalle sapienti mani di Antonio Tempesta, Francesco Albani e del Domenichino, che rese la residenza una sofisticata meta internazionale in cui furono ospitati importanti personaggi come Giacomo II Stuart. Un gioiello “nascosto” della Tuscia viterbese tutto da scoprire: ti aspettiamo quindi alla nostra visita guidata!



Costo visita guidata: €15

Noleggio radioguide: €2

Biglietto di ingresso: gratuito per tutti

Durata visita: h1.30



Prenotazione obbligatoria



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