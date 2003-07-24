Villa Giustiniani a Bassano Romano (VT), Bassano Romano VT, 21/06/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

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Dettagli evento:

giu 21 2026

Villa Giustiniani a Bassano Romano (VT)

Visita guidata in Tuscia

Letture: ... - Escursioni a Bassano Romano - VT

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Villa Giustiniani
info periodo: Domenica mattina
data: domenica 21 giugno 2026, dalle 10:30 alle 12:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge al coperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: L'Asino d'Oro. Turismo & Cultura
Referente: L'Asino d'Oro. Turismo & Cultura
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3465920077
Villa Giustiniani a Bassano Romano (VT)
Descrizione evento: 
Il feudo di Bassano Romano, in origine proprietà degli Anguillara, fu venduto ai Giustiniani nel 1595 e spettò al marchese Vincenzo – banchiere, raffinato intellettuale e collezionista – l’ampliamento ed il rinnovamento del palazzo, come anche la progettazione dello splendido parco. Passeggiando tra le sale di questa elegante residenza, sarà particolarmente interessante poter ammirare, accanto alle più antiche decorazioni cinquecentesche, l’importante ciclo decorativo di primo Seicento con le storie di Amore e Psiche, Fetonte e molti altri miti, realizzato dalle sapienti mani di Antonio Tempesta, Francesco Albani e del Domenichino, che rese la residenza una sofisticata meta internazionale in cui furono ospitati importanti personaggi come Giacomo II Stuart. Un gioiello “nascosto” della Tuscia viterbese tutto da scoprire: ti aspettiamo quindi alla nostra visita guidata!



Costo visita guidata: €15

Noleggio radioguide: €2

Biglietto di ingresso: gratuito per tutti

Durata visita: h1.30



Prenotazione obbligatoria



L'Asino d'Oro. Turismo & Cultura

visite@lasinodoro.it

3465920077

www.lasinodoro.it
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