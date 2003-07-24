MUSICA CELTICA MUSIC AWARDS 2025-26, Roma RM, 22/07/2026 - Lazio in Festa
 

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Dettagli evento:

lug 22 2026

MUSICA CELTICA MUSIC AWARDS 2025-26

Premiazione e Finale Best Show

Letture: ... - Concerti a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Pazza Federico Zeri
Piazza Federico Zeri (Fonte Nuova / Torlupara)
data: mercoledì 22 luglio 2026, dalle 21:00 fino a tarda notte.
intrattenimenti: Si balla
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Musica Celtica APS
Referente: Pamela Ceccarelli
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
MUSICA CELTICA MUSIC AWARDS 2025-26
Descrizione evento: 
Martedì 22 luglio 2025, dalle ore 21:00, Piazza Federico Zeri a Fonte Nuova (Torlupara) ospiterà la serata finale dei Musica Celtica Music Awards 2025-26, il premio nazionale dedicato alla valorizzazione della musica folk e celtica.



Nel corso della serata si svolgerà la finale del contest Best Show, che vedrà esibirsi dal vivo le tre band finaliste:



🎻 50 Celt

🎻 Amhran Moor

🎻 Edea



Al termine delle esibizioni saranno assegnati due riconoscimenti:



🏆 Best Show della Giuria



👥 Best Show del Pubblico



Il pubblico presente potrà partecipare alla votazione insieme alla giuria tecnica, contribuendo all'assegnazione del premio.



Ospiti della serata saranno le Faeway, che si esibiranno in concerto al termine della premiazione.



L'evento è organizzato dall'Associazione Musica Celtica APS.



L'ingresso è gratuito.



📍 Piazza Federico Zeri – Fonte Nuova (RM)



📅 22 luglio 2025



🕘 Ore 21.00



🎟️ Ingresso libero
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