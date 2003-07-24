CAROSELLO Festival Internazionale del Teatro e degli Artisti di Strada e Circo Contemporaneo, Paliano FR, 17/07/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

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Dettagli evento:

lug 17 2026
lug 19 2026

CAROSELLO Festival Internazionale del Teatro e degli Artisti di Strada e Circo Contemporaneo

Letture: ... - Spettacoli a Paliano - FR

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: PALIANO
data: da venerdì 17 luglio 2026, alle 00:00
a domenica 19 luglio 2026, alle 00:00
intrattenimenti:
info sul luogo:
Organizzazione: Non definito
Referente: Non definito
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
CAROSELLO Festival Internazionale del Teatro e degli Artisti di Strada e Circo Contemporaneo
Descrizione evento: 
Il CAROSELLO Festival Internazionale del Teatro e degli Artisti di Strada e Circo Contemporaneo | XXIV Edizione







Paliano



17 • 18 • 19 luglio 2026







Per tre giorni il cuore del centro storico di Paliano si riempirà di colori, musica, emozioni e spettacoli dal vivo, trasformandosi in un grande teatro a cielo aperto. Un viaggio tra le straordinarie esibizioni di compagnie italiane e internazionali di teatro di strada, artisti di circo contemporaneo, musicisti itineranti e Street Band, pronti a sorprendere e coinvolgere il pubblico di tutte le età.







Il festival, risultato vincitore del bando della Regione Lazio per gli spettacoli dal vivo, è ideato e diretto da Paolo Quintiliani e organizzato da Teatro della Luna, con il patrocinio del Comune di Paliano, della Regione Lazio e del Ministero della Cultura.
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