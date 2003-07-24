Descrizione evento:

Il CAROSELLO Festival Internazionale del Teatro e degli Artisti di Strada e Circo Contemporaneo | XXIV Edizione







Paliano



17 • 18 • 19 luglio 2026







Per tre giorni il cuore del centro storico di Paliano si riempirà di colori, musica, emozioni e spettacoli dal vivo, trasformandosi in un grande teatro a cielo aperto. Un viaggio tra le straordinarie esibizioni di compagnie italiane e internazionali di teatro di strada, artisti di circo contemporaneo, musicisti itineranti e Street Band, pronti a sorprendere e coinvolgere il pubblico di tutte le età.







Il festival, risultato vincitore del bando della Regione Lazio per gli spettacoli dal vivo, è ideato e diretto da Paolo Quintiliani e organizzato da Teatro della Luna, con il patrocinio del Comune di Paliano, della Regione Lazio e del Ministero della Cultura.