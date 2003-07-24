BIOPARCO AL TRAMONTO, Roma RM, 17/07/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Lazio

| Altri
  

Dettagli evento:

lug 17 2026
lug 18 2026

BIOPARCO AL TRAMONTO

Le attività del 17 e 18 luglio 2026

Letture: ... - Intrattenimento a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: BIOPARCO DI ROMA
Piazzale del Giardino Zoologico 1
data: da venerdì 17 luglio 2026, alle 09:30
a sabato 18 luglio 2026, alle 21:30
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Non definito
Referente: Non definito
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
BIOPARCO AL TRAMONTO
Descrizione evento: 
 Nell’ambito dell’evento ‘Il Bioparco al Tramonto’ - che prevede il prolungamento dell’orario Bioparco di Roma fino alle 21.30 - ogni venerdì e sabato fino al 1° agosto il parco rimarrà aperto eccezionalmente fino alle 21.30 (ultimo ingresso 20.30).

Al tramonto, nei 17 ettari del Giardino zoologico della Capitale, incastonati nella cornice unica di Villa Borghese, si potranno osservare gli animali sotto un’altra luce; si terranno i talk a cura dei guardiani, che saranno a disposizione per raccontarne caratteristiche, abitudini e curiosità.

All’interno dell’Oasi del Lago ci sarà la possibilità di fare un aperitivo selvaggio; anche gli altri punti ristoro dislocati nel parco sanno aperti e all’uscita sarà possibile intrattenersi al Caffè del Parco. Ogni sabato sarà organizzato un evento tematico diverso e ci sarà il truccabimbi.

Attività di sabato 18 luglio (dalle ore 18.00 alle 20), titolo: ‘Quando il sole tramonta’. All’oasi del lago verrà messa in scena una storia che racconta della vita notturna in un giardino zoologico attraverso l’antica arte del kamiscibai, il teatrino di strada di origine giapponese. La trama: il timido Leonardo si trova a sostituire per una notte il fratello guardiano del Bioparco. Un piccolo errore scatena incontri sorprendenti con tanti animali; grazie a misteriosi oggetti magici, scoprirà i segreti dello zoo, parlerà con i suoi abitanti e imparerà quanto sia affascinante il mondo della natura.

Nella postazione ‘Predatori della notte’ si potranno conoscere le caratteristiche e i segreti di predatori crepuscolari e notturni, dal grande gufo reale dall’apertura alare di quasi due metri e tre chili di peso alla piccola civetta nana. Durante l’attività si osserveranno piume, penne, crani, uova e si potrà interagire con una speciale macchina didattica per evidenziare le caratteristiche di questi animali. Con l’obiettivo di mettere in evidenza le caratteristiche e gli adattamenti dei rapaci notturni, nonché sfatare false leggende che li vuole portatori di cattivi presagi.

 

Le attività sono comprese nel costo del biglietto.

I biglietti per la tranche crepuscolo (a partire dalle ore 17.00) costano 15 Euro per gli adulti e 12 per i bambini e sono acquistabili esclusivamente presso le biglietterie.

Info su www.bioparco.it

Seguici su Facebook: Bioparco di Roma e Instagram: @bioparcoroma   

 

CREDIT FOTO: MASSIMILIANO DI GIOVANNI – ARCHIVIO BIOPARCO
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

Commenta e condividi attraverso Facebook!


Sfoglia:


Utilità:






Apri il calendario
Ultimi eventi inseriti
Bioparco al tramonto
Carosello festival internazionale...
Musica celtica music awards 2025-26
Festa di quartiere san bartolomeo
3°ed sagra della panzanella
Approfondimenti
Linea d'Orizzonte
Mostra d'arte contemporanea
LINEA D'ORIZZONTE Mostra collettiva d'arte contemporanea Dal 4 luglio al 6...
Quartieri studenteschi di Roma: dove...
Quartieri studenteschi di Roma: dove...
La dimensione del tessuto urbano rende la logistica...
Scegliere la capitale come meta per il proprio percorso universitario significa confrontarsi con...
Cosa cercano oggi gli utenti quando...
Cosa cercano oggi gli utenti quando...
Varianti di gioco, design intuitivo, tecnologia,...
La scelta di un gioco da casinò online segue logiche sempre più complesse rispetto al passato. Le...
Ultimi Redazionali
Mobilita' flessibile: cresce a Roma la...
Mobilita' flessibile: cresce a Roma la...
L'evoluzione del mercato automobilistico romano nel biennio...
Il concetto di proprietà del veicolo sta cedendo definitivamente il passo all'idea di utilizzo...
Il meteo oggi nel Lazio
Meteo Lazio