Uomini & Cavalli - Western Spirit Pro Rodeo, Scandriglia RI, 07/08/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

Sagre, Fiere, Feste ed Eventi della regione Lazio

| Altri
  

Dettagli evento:

ago 07 2026
ago 09 2026

Uomini & Cavalli - Western Spirit Pro Rodeo

XXII Edizione - Scandriglia (RI), 7, 8 e 9 Agosto 2026

Letture: ... - Manifestazioni a Scandriglia - RI

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Scandriglia
Parco dei Monti Lucretili
info periodo: 7, 8 e 9 Agosto 2026. Orari e programma dettagliato a cura dell'organizzazione.
data: da venerdì 7 agosto 2026, alle 18:00
a domenica 9 agosto 2026 fino a tarda notte.
intrattenimenti: Si mangia, Si balla
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Pro Loco Scandriglia
Referente: Bruno Borgia
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3314647818
Uomini & Cavalli - Western Spirit Pro Rodeo
Descrizione evento: 
ASSOCIAZIONE PRO LOCO SCANDRIGLIA (RI)



Uomini & Cavalli - Western Spirit Pro Rodeo

XXII Edizione - Scandriglia (RI), 7, 8 e 9 Agosto 2026



Gran Gala Horse Show - Menzione d'onore premio Senofonte 2026.



In programma: I Magnifici 7 con i Campioni Assoluti di Volteggio, Cavalieri di Cottanello, Butteri di Scandriglia, carosello e volteggio delle scuole di equitazione, Maremma & Cowboy, country dance, Villaggio Indiano, Le Riserve Indiane: il mito di Cavallo Pazzo.



Speciale gastronomia con Western Saloon, Osteria Butteri e carne alla brace.



Per i piu piccoli: arrampicata con tree climbing e battesimo della sella.



Villaggio Indiano con tiro con l'arco, laboratorio della freccia, cultura dei nativi, Lakota Sioux Tribe e The Spirit of Crazy Horse.



Area espositiva con espositori di settore, artigianato e il maniscalco. Animazione con toro meccanico e After Horses & West Umbria Country Dance.



L'evento si svolge a pochi passi da Roma e Rieti, nel cuore della Sabina, nella cornice del Parco dei Monti Lucretili.



Organizzazione: Pro Loco Scandriglia.

Infoline: 331/4647818 - 347/3681534.

Email: prolocoscandriglia@gmail.com.

Sito: www.visitscandriglia.it.
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

Commenta e condividi attraverso Facebook!


Sfoglia:


Utilità:






Apri il calendario
Ultimi eventi inseriti
Archeotuscia - il fascino di...
Le notti della rocca - da clusium...
Hotel supramonte
Tuscia film fest 2026
Le sere azzurre d'estate
Approfondimenti
Linea d'Orizzonte
Mostra d'arte contemporanea
LINEA D'ORIZZONTE Mostra collettiva d'arte contemporanea Dal 4 luglio al 6...
Quartieri studenteschi di Roma: dove...
Quartieri studenteschi di Roma: dove...
La dimensione del tessuto urbano rende la logistica...
Scegliere la capitale come meta per il proprio percorso universitario significa confrontarsi con...
Cosa cercano oggi gli utenti quando...
Cosa cercano oggi gli utenti quando...
Varianti di gioco, design intuitivo, tecnologia,...
La scelta di un gioco da casinò online segue logiche sempre più complesse rispetto al passato. Le...
Ultimi Redazionali
Mobilita' flessibile: cresce a Roma la...
Mobilita' flessibile: cresce a Roma la...
L'evoluzione del mercato automobilistico romano nel biennio...
Il concetto di proprietà del veicolo sta cedendo definitivamente il passo all'idea di utilizzo...
Il meteo oggi nel Lazio
Meteo Lazio