Letture: ... - Manifestazioni a Scandriglia - RI
|dove:
|Scandriglia
Parco dei Monti Lucretili
|info periodo:
|7, 8 e 9 Agosto 2026. Orari e programma dettagliato a cura dell'organizzazione.
|data:
|da venerdì 7 agosto 2026, alle 18:00
a domenica 9 agosto 2026 fino a tarda notte.
|intrattenimenti:
|Si mangia, Si balla
|info sul luogo:
|L'evento si svolge all'aperto
|
Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
|Organizzazione:
|Pro Loco Scandriglia
|Referente:
|Bruno Borgia
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|3314647818
ASSOCIAZIONE PRO LOCO SCANDRIGLIA (RI)
Uomini & Cavalli - Western Spirit Pro Rodeo
XXII Edizione - Scandriglia (RI), 7, 8 e 9 Agosto 2026
Gran Gala Horse Show - Menzione d'onore premio Senofonte 2026.
In programma: I Magnifici 7 con i Campioni Assoluti di Volteggio, Cavalieri di Cottanello, Butteri di Scandriglia, carosello e volteggio delle scuole di equitazione, Maremma & Cowboy, country dance, Villaggio Indiano, Le Riserve Indiane: il mito di Cavallo Pazzo.
Speciale gastronomia con Western Saloon, Osteria Butteri e carne alla brace.
Per i piu piccoli: arrampicata con tree climbing e battesimo della sella.
Villaggio Indiano con tiro con l'arco, laboratorio della freccia, cultura dei nativi, Lakota Sioux Tribe e The Spirit of Crazy Horse.
Area espositiva con espositori di settore, artigianato e il maniscalco. Animazione con toro meccanico e After Horses & West Umbria Country Dance.
L'evento si svolge a pochi passi da Roma e Rieti, nel cuore della Sabina, nella cornice del Parco dei Monti Lucretili.
Organizzazione: Pro Loco Scandriglia.
Infoline: 331/4647818 - 347/3681534.
Email: prolocoscandriglia@gmail.com.
Sito: www.visitscandriglia.it.