Descrizione evento:

ASSOCIAZIONE PRO LOCO SCANDRIGLIA (RI)



Uomini & Cavalli - Western Spirit Pro Rodeo

XXII Edizione - Scandriglia (RI), 7, 8 e 9 Agosto 2026



Gran Gala Horse Show - Menzione d'onore premio Senofonte 2026.



In programma: I Magnifici 7 con i Campioni Assoluti di Volteggio, Cavalieri di Cottanello, Butteri di Scandriglia, carosello e volteggio delle scuole di equitazione, Maremma & Cowboy, country dance, Villaggio Indiano, Le Riserve Indiane: il mito di Cavallo Pazzo.



Speciale gastronomia con Western Saloon, Osteria Butteri e carne alla brace.



Per i piu piccoli: arrampicata con tree climbing e battesimo della sella.



Villaggio Indiano con tiro con l'arco, laboratorio della freccia, cultura dei nativi, Lakota Sioux Tribe e The Spirit of Crazy Horse.



Area espositiva con espositori di settore, artigianato e il maniscalco. Animazione con toro meccanico e After Horses & West Umbria Country Dance.



L'evento si svolge a pochi passi da Roma e Rieti, nel cuore della Sabina, nella cornice del Parco dei Monti Lucretili.



Organizzazione: Pro Loco Scandriglia.

Infoline: 331/4647818 - 347/3681534.

Email: prolocoscandriglia@gmail.com.

Sito: www.visitscandriglia.it.