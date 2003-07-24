Descrizione evento:

Domenica 19 luglio 2026, dalle ore 10.00, Serrone ospita il Campionato nazionale Cronoscalata CSI, gara ciclistica in salita promossa dal Centro Sportivo Italiano.







Il percorso prevede partenze dalla localita Torre di Colonna e dal Piazzale della Stazione, con arrivo nell'area del Santuario Regina della Pace, verso il Monte Scalambra. La prova, su tracciati di circa 8 e 11 km con importante dislivello, coinvolgera ciclisti provenienti da diverse regioni italiane.







L'appuntamento rientra nel calendario sportivo nazionale CSI ed e aperto al pubblico lungo il percorso.