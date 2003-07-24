Campionato nazionale Cronoscalata CSI a Serrone, Serrone FR, 19/07/2026 - Lazio in Festa
 

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Dettagli evento:

lug 19 2026

Campionato nazionale Cronoscalata CSI a Serrone

Gara ciclistica in salita domenica 19 luglio dalle ore 10.00

Letture: ... - Gare-Sportive a Serrone - FR

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Percorso Torre di Colonna - Monte Scalambra
Localita Torre di Colonna / Piazzale della Stazione
data: domenica 19 luglio 2026, dalle 10:00 alle 00:00
intrattenimenti:
info sul luogo:

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Centro Sportivo Italiano APS
Referente: Ufficio Stampa CSI nazionale
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 0668404592
Descrizione evento: 
Domenica 19 luglio 2026, dalle ore 10.00, Serrone ospita il Campionato nazionale Cronoscalata CSI, gara ciclistica in salita promossa dal Centro Sportivo Italiano.



 



Il percorso prevede partenze dalla localita Torre di Colonna e dal Piazzale della Stazione, con arrivo nell'area del Santuario Regina della Pace, verso il Monte Scalambra. La prova, su tracciati di circa 8 e 11 km con importante dislivello, coinvolgera ciclisti provenienti da diverse regioni italiane.



 



L'appuntamento rientra nel calendario sportivo nazionale CSI ed e aperto al pubblico lungo il percorso.
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