Generazioni a confronto. Dagli anni di Piombo all’incertezza del futuro. Gran finale il 21 luglio, Roma RM, 21/07/2026 - Lazio in Festa
 

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lug 21 2026

Generazioni a confronto. Dagli anni di Piombo all’incertezza del futuro. Gran finale il 21 luglio

Letture: ... - Cinema a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: eur social park
data: martedì 21 luglio 2026, dalle 00:00 alle 00:00
intrattenimenti:
info sul luogo:
Organizzazione: Non definito
Referente: FEDERICA RINAUDO
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
Generazioni a confronto. Dagli anni di Piombo all’incertezza del futuro. Gran finale il 21 luglio
Descrizione evento: 
  Generazioni a confronto. Dagli anni di Piombo all’incertezza del futuro. Gran finale il 21 luglio 2026 per “Schermi di Piombo”.





 

 Un confronto generazionale quello affrontato dalla rassegna cinematografica “Schermi di Piombo. Ombre e poteri l’Italia dietro le quinte”, che chiude i battenti il 21 luglio 2026 dopo aver registrato un grande successo di pubblico nel corso dei suoi numerosi appuntamenti, confermandosi come il primo vero palcoscenico della memoria capace di abbattere le distanze della didattica tradizionale.



 



Dagli anni di piombo all’incertezza per il futuro e la precarietà nel mondo del lavoro negli anni 2000: questo sarà il focus dell’ultima serata.



 



Sul palco prima della proiezione del film “Tutta la vita davanti”, con Sabrina Ferilli e Micaela Ramazzotti, numerosi ospiti nel talk condotto dalla giornalista Angela Camuso.



 



Saranno presenti Massimo Ghini, Veronica Gentili, Umberto Marroni, Andrea De Priamo e Emanuela Gentilin.



 



Con questo titolo si conclude con importanti consensi un percorso culturale profondo e coerente, partito lo scorso anno con il racconto degli anni '70 e '80 (gli anni di piombo e le loro stragi) per approdare in questa stagione agli anni '90 e 2000, segnati dall'ingresso della tecnologia, della globalizzazione, unitamente alle nuove forme di precarietà sociale ed economica.



 



Nata da un'idea di Leonardo Scuderi, la rassegna vanta il prestigioso patrocinio di Roma Capitale, la collaborazione di Eur Spa e la media partnership di Eur District.



 



Partita lo scorso 9 giugno nella suggestiva cornice dell’Eur Social Park, in via di Val Fiorita, l'iniziativa si appresta a spegnere i riflettori lasciandosi alle spalle un bilancio estremamente positivo, che attraverso il potere delle immagini e del cinema è riuscita ad intrecciare le storie e le testimonianze di importanti personaggi, con  lo scopo di custodire la memoria storica e aiutarci a decifrare la complessità del nostro presente.



 











INFORMAZIONI UTILI:



Eur Social Park – Ingresso da Viale di Val Fiorita (c/o stazione Eur/Magliana), Roma.



Modalità: Ingresso gratuito e libero fino a esaurimento posti.

Info: www.eursocialpark.it
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