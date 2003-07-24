Descrizione evento:

Identikit Poetico – Tutto con il Cuore: Quando la Poesia Incontra il Palcoscenico



Un viaggio emozionale tra parola, musica e impegno civile nella cornice di Villa Lazzaroni



Il 25 luglio, alle ore 19.30, presso la Casa della Cultura del Municipio Roma VII, in via Appia Nuova 522, torna in scena il fortunato format ideato, diretto e interpretato da Claudia Cotti Zelati, insieme alla poetessa Maria Cuono in dialogo con la regista, il M° Graziano Piazza Bellini e il chitarrista Michele Spione.



ROMA– Dopo il grande successo di critica e di pubblico, torna, a grande richiesta nella Capitale, lo spettacolo ibrido “Identikit Poetico – Tutto con il cuore”.



L’appuntamento è fissato per sabato 25 luglio, alle ore 19.30, presso la Casa della Cultura del Municipio Roma VII, situata all’interno del parco di Villa Lazzaroni. Sarà possibile accedere anche dall’ingresso di via Tommaso Fortifiocca 71, nei pressi del quale è disponibile un ampio parcheggio.

L’evento, a ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti, è patrocinato da Roma Capitale.

Il progetto nasce dall’incontro sinestetico tra le liriche della giornalista, scrittrice e docente Maria Cuono – autrice dell’apprezzata silloge edita da Kimerik e recentemente premiata in Campidoglio – e la sensibilità artistica di Claudia Cotti Zelati, regista, sceneggiatrice e acting coach, che firma la drammaturgia scenica e lo storytelling dello spettacolo.



Un viaggio tra parola, musica e impegno civile



Non si tratta di una canonica presentazione letteraria. “Identikit Poetico” è una vera e propria drammaturgia performativa, nella quale le poesie di Maria Cuono vengono restituite al pubblico trasfigurate, avvolte e sostenute da una forte tensione emotiva.

I temi affrontati spaziano dall’amore universale ai momenti più intimi dell’esistenza, fino a toccare componimenti dedicati all’impegno civile e alla resistenza emotiva.

La serata sarà caratterizzata da un continuo dialogo scenico. Claudia Cotti Zelati sarà la voce narrante e l’interprete dei testi, guidando lo spettatore alla scoperta dell’anima della poetessa. Al suo fianco, Maria Cuono interverrà in prima persona, dialogando apertamente con la regista per svelare i retroscena e le fonti d’ispirazione delle proprie opere.

A tessere la trama sonora della performance saranno le musiche eseguite dal vivo dal M° Graziano Piazza Bellini e dal chitarrista Michele Spione, che accompagneranno e sosterranno la narrazione poetica.

«È un’emozione immensa riportare questo progetto a Roma, in un distretto culturale così vivo e attento come quello del Municipio Roma VII», ha dichiarato l’autrice Maria Cuono. “Tutto con il cuore” è un manifesto d’amore per la vita. Il cuore è il filtro attraverso il quale guardiamo e viviamo il mondo e l’interazione sul palco con i tre artisti permette di trasmettere queste sensazioni in modo diretto, autentico e trasparente a chi ascolta».



INFORMAZIONI SULL’EVENTO

Evento:spettacolo teatrale e rassegna letteraria “Identikit Poetico – Tutto con il cuore”

Data e ora:sabato 25 luglio, ore 19.30

Luogo:Casa della Cultura del Municipio Roma VII, via Appia Nuova 522, Roma – Parco di Villa Lazzaroni

Ingresso alternativo:via Tommaso Fortifiocca 71, con parcheggio nelle vicinanze

Ingresso:gratuito fino a esaurimento dei posti