“Fede, Fido & Fusa – Una notte a tutto pet”. Ai Tucul di Tor San Lorenzo, alle porte di Roma, Ardea RM, 26/07/2026 - Lazio in Festa
 

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Dettagli evento:

lug 26 2026

“Fede, Fido & Fusa – Una notte a tutto pet”. Ai Tucul di Tor San Lorenzo, alle porte di Roma

una serata speciale dedicata all’amore per gli animali.

Letture: ... - Spettacoli a Ardea - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: ai tucul
data: domenica 26 luglio 2026, dalle 00:00 alle 00:00
intrattenimenti:
info sul luogo:
Organizzazione: Non definito
Referente: FEDERICA RINAUDO
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
“Fede, Fido & Fusa – Una notte a tutto pet”. Ai Tucul di Tor San Lorenzo, alle porte di Roma
Descrizione evento: 
“Fede, Fido & Fusa – Una notte a tutto Pet”. Ai Tucul di Tor San Lorenzo, alle porte di Roma, una serata speciale dedicata all’amore per gli animali.  



  



26 luglio 2026 dalle ore 19.00 



  



  

Celebrare il legame indissolubile tra uomini e animali è lo scopo della prima edizione dell’evento “Fede, Fido & Fusa – Una notte a tutto Pet”, che si terrà il prossimo 26 luglio nel Camping Ai Tucul, situato a Tor San Lorenzo alle porte di Roma. Ideata dall'associazione Pet Carpet, fondata dalla giornalista Federica Rinaudo, la manifestazione nasce con l’obiettivo di promuovere il benessere animale, il rispetto reciproco e una sana convivenza quotidiana. Una notte magica pensata per coinvolgere attivamente le famiglie e i loro amici a quattrozampe attraverso giochi, sfide e momenti di profonda condivisione, fortemente voluta dal direttore artistico del villaggio estivo Daniele Micelli. A condurre la serata la stessa Rinaudo, presidente dell'associazione solidale, e l’attore Luca Pennacchioni (che insieme a Claudia Spedaliere forma la Compagnia della Farsa) che si calerà nel ruolo di San Francesco, il protettore degli animali del quale quest'anno ricorrono gli 800 anni dalla morte. Tra proiezioni cinematografiche a tema, attività e percorsi educativi e ludici con il Team Lis Rocke’t, ci saranno anche momenti dedicati al green, che saranno scanditi dal ritmo travolgente della danza country con le compagnie “Route 57 Country Line Dance” e “Wild Fire Country Line Dance”, pronte ad animare il pubblico.  La colonna sonora della serata riserverà inoltre una sorpresa speciale per i più giovani: tra gli ospiti salirà sul palco Solo, il cantautore reduce da un incredibile successo virale su TikTok, pronto ad emozionare la platea con brani dedicati ai pet, al mare e altri suoi successi. Non solo spettacolo, ma anche tanta informazione utile per la gestione quotidiana dei nostri amici animali. Durante l'evento interverranno educatori cinofili professionisti per offrire preziosi consigli pratici ai proprietari: Fabrizio Innocenzi dell'associazione Animali in Famiglia, accompagnato dalla fedele cagnolina Kira, e poi Andrea Calì, insieme al suo compagno a quattro zampe Maui, il cane attore amatissimo sui social. I due esperti saranno a disposizione per rispondere a dubbi, spiegare come migliorare la comunicazione uomo-animale e dare suggerimenti per una convivenza serena e rispettosa. L'appuntamento con "Fede, Fido & Fusa", reso possibile grazie a realtà leader come Giuntini Italian Way, Lisciani Giochi, Satur Passione Casa, MMi Digital, Radio Birikina e Life Animal, prevede anche tanti gadget in omaggio per un appuntamento interamente dedicato a chi ama, rispetta e vive in sinergia con il mondo animale e l’ambiente. 



Info e prenotazioni 3499808005 

www.petcarpetfestival.it   
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