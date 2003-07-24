Letture: ... - Escursioni a Roma - RM
|dove:
|Quartiere Prati
Piazza dei Quiriti
|data:
|sabato 18 aprile 2026, dalle 09:30 alle 12:00
|intrattenimenti:
|info sul luogo:
|L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto
|Organizzazione:
|OmoGirando
|Referente:
|Vincenzo
|E-mail:
|Contatta il referente
|Telefono:
|3393224349
Sabato 18 aprile a Roma abbiamo la visita LGBTQIA+ friendly OmoGirando il settore est del Quartiere Prati!
Una passeggiata a Prati, tra villini, piazze e chiese, terminando al Museo delle Anime del Purgatorio!
Raccomandiamo di leggere accuratamente le norme di partecipazione nel sito.
INFO E PRENOTAZIONI
https://omogirando.jimdofree.com/le-prossime-uscite/
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Cos'è OmoGirando?
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