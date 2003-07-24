OmoGirando il settore est del Quartiere Prati, Roma RM, 18/04/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

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Dettagli evento:

apr 18 2026

OmoGirando il settore est del Quartiere Prati

Visita guidata LGBTQIA+ friendly

Letture: ... - Escursioni a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Quartiere Prati
Piazza dei Quiriti
data: sabato 18 aprile 2026, dalle 09:30 alle 12:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto
Organizzazione: OmoGirando
Referente: Vincenzo
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3393224349
OmoGirando il settore est del Quartiere Prati
Descrizione evento: 
Sabato 18 aprile a Roma abbiamo la visita LGBTQIA+ friendly OmoGirando il settore est del Quartiere Prati!

 

Una passeggiata a Prati, tra villini, piazze e chiese, terminando al Museo delle Anime del Purgatorio!

 

Raccomandiamo di leggere accuratamente le norme di partecipazione nel sito.

 

INFO E PRENOTAZIONI

https://omogirando.jimdofree.com/le-prossime-uscite/

_______

Cos'è OmoGirando?

https://omogirando.jimdofree.com/dicono-di-noi/

 
Nei pressi di questo evento puoi:
Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

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