Descrizione evento:

Sabato 18 aprile a Roma abbiamo la visita LGBTQIA+ friendly OmoGirando il settore est del Quartiere Prati!



Una passeggiata a Prati, tra villini, piazze e chiese, terminando al Museo delle Anime del Purgatorio!



Raccomandiamo di leggere accuratamente le norme di partecipazione nel sito.



INFO E PRENOTAZIONI

https://omogirando.jimdofree.com/le-prossime-uscite/

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Cos'è OmoGirando?

https://omogirando.jimdofree.com/dicono-di-noi/

