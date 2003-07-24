XI EDIZIONE SAGRA PAPPARDELLE AL CINGHIALE, Roma RM, 09/05/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

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Dettagli evento:

mag 09 2026

XI EDIZIONE SAGRA PAPPARDELLE AL CINGHIALE

Letture: ... - Sagre a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Lunghezza
Lunghezza Via delle Cerquete, 15
data: sabato 9 maggio 2026, dalle 12:00 alle 18:00
intrattenimenti: Si mangia
info sul luogo: L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto
Organizzazione: Associazione Insieme per Lunghezza
Referente: Marco
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3891503541
XI EDIZIONE SAGRA PAPPARDELLE AL CINGHIALE
Descrizione evento: 
 Appuntamento alla XI EDIZIONE della “Sagra delle

PAPPARDELLE al ragù di CINGHIALE” 9/10 MAGGIO2026.

Segnatevi queste date! Sabato (pranzo e cena) e domenica (solo pranzo) vi aspettiamo per un appuntamento all’insegna dei sapori autentici.

Il protagonista della tavola? Sua Maestà il cinghiale! Potrete gustare le nostre mitiche pappardelle al ragù e un tenerissimo spezzatino, il tutto esaltato da un buon bicchiere di vino.

Per chi vuole qualcosa di più sfizioso, non mancheranno panini assortititi, patatine fritte croccanti e le nostre immancabili bruschette variopinte.

Non è solo una sagra, è una giornata da passare insieme tra sorrisi, amicizia e tanta voglia di stare in compagnia.

Non mancate!
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Mangiare Bere Dormire Divertirti Rilassarti Informarti Altro

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