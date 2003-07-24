Descrizione evento:

Appuntamento alla XI EDIZIONE della “Sagra delle

PAPPARDELLE al ragù di CINGHIALE” 9/10 MAGGIO 2026 .

Segnatevi queste date! Sabato (pranzo e cena) e domenica (solo pranzo) vi aspettiamo per un appuntamento all’insegna dei sapori autentici.

Il protagonista della tavola? Sua Maestà il cinghiale! Potrete gustare le nostre mitiche pappardelle al ragù e un tenerissimo spezzatino, il tutto esaltato da un buon bicchiere di vino.

Per chi vuole qualcosa di più sfizioso, non mancheranno panini assortititi, patatine fritte croccanti e le nostre immancabili bruschette variopinte.

Non è solo una sagra, è una giornata da passare insieme tra sorrisi, amicizia e tanta voglia di stare in compagnia.

Non mancate!