Memorie di luce, Roma RM, 06/06/2026 - Lazio in Festa
 

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Dettagli evento:

giu 06 2026
giu 13 2026

Memorie di luce

Volti e terre dal Sahara all’oceano

Letture: ... - Mostre a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: SottoSopra Art Stdio
Via Ardea 10, Roma
info periodo: Dal 6 al 13 giugno
data: da sabato 6 giugno 2026, alle 18:00
a sabato 13 giugno 2026, alle 21:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge al coperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: SottoSopra Art Studio
Referente: Rosanna Cerutti
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3293387273
Memorie di luce
Descrizione evento: 
Comunicato Stampa - Donato Chiarini



 



COMUNICATO STAMPA



 



MEMORIE DI LUCE – volti e terre dal Sahara all’oceano 1965



Mostra personale di Donato Chiarini



 



Dal 6 al 13 giugno 2026



Vernissage: 6 giugno ore 18.00



 



A cura di Rosanna Cerutti e Giuseppe Bellini



Presentazione e testo critico di Monica Bisin (Curatrice fotografica)



 



SottoSopra Art Studio – Via Ardea 10, San Giovanni, Roma



Ingresso libero



 



A sessant’anni dai suoi primi viaggi nel continente africano, Donato Chiarini presenta “Memorie di luce – volti e terre dal Sahara all’oceano 1965”, una mostra personale che raccoglie fotografie realizzate durante il suo lungo percorso umano e professionale in Africa, iniziato nel 1964 in Niger nell’ambito dei programmi europei di cooperazione allo sviluppo.



 



La mostra presenta una selezione di fotografie analogiche in bianco e nero e diapositive a colori, affiancate da alcune opere pittoriche, in un percorso visivo che restituisce volti, paesaggi e atmosfere di un’Africa ancora profondamente legata alle proprie tradizioni.



 



Le immagini raccontano un’esperienza vissuta sul campo, tra territori semi aridi, villaggi e comunità nomadi e sedentarie incontrate da Chiarini durante gli anni trascorsi in Niger, Burundi, Congo, Somalia, Gibuti e Mozambico. Ne emerge uno sguardo intimo e rispettoso, lontano da ogni intento folkloristico o documentaristico costruito.



 



Come scrive Monica Bisin nel testo critico della mostra, “le fotografie non nascono da un progetto autoriale o da un reportage costruito a tavolino”, ma da “uno sguardo istintivo sul mondo, un modo spontaneo di trattenere ciò che sorprende, emoziona o incuriosisce durante il viaggio”.



 



Dopo oltre cinquant’anni di archivio, queste immagini riemergono oggi come memoria ritrovata e testimonianza di un incontro umano autentico. La materia visiva della fotografia analogica degli anni Sessanta — la grana, la luce naturale, le imperfezioni della pellicola — contribuisce a restituire la forza poetica e documentaria del progetto.



 



Diplomatico e funzionario europeo, Donato Chiarini ha dedicato la propria carriera alla cooperazione internazionale, agli aiuti umanitari e al dialogo fra i popoli, operando in numerosi paesi africani e successivamente in aree di crisi internazionali, fino a ricoprire il ruolo di Ambasciatore dell’Unione Europea.



 



“Memorie di luce” restituisce oggi non solo il racconto di un viaggio, ma il valore universale dell’ascolto, della vicinanza umana e della memoria condivisa.



 



Orari di apertura



* Dal mercoledì al venerdì: 16.00 – 20.00



* Sabato: 10.00 – 13.00 / 17.00 – 20.00



* Domenica: 17.00 – 20.00



 



Contatti



Tel. 351 7572311



Mail: sottosopraartstudio@hotmail.com



 



Donato Chiarini – Biografia



 



Donato Chiarini giunge giovanissimo in Africa nel 1964, subito dopo le indipendenze dei paesi del continente, lavorando in Niger nei programmi europei di sviluppo legati alla gestione delle risorse idriche. In questo contesto entra in contatto diretto con comunità e culture ancora profondamente legate alle proprie tradizioni, esperienza che segnerà l’inizio di un lungo percorso umano e professionale attraverso numerosi paesi africani, tra cui Burundi, Congo, Somalia, Gibuti, Mozambico, Mauritius, Comore e Seychelles.



 



Diplomatico e funzionario europeo, ha dedicato la propria carriera alla cooperazione internazionale, agli aiuti umanitari e al dialogo tra i popoli, operando anche come inviato speciale in aree di crisi quali Libano, ex Jugoslavia, ex URSS, Afghanistan, Iran e Palestina, fino a ricoprire il ruolo di Ambasciatore dell’Unione Europea nei negoziati per l’allargamento dell’UE.



 



La sua esperienza professionale e umana riflette una visione europea aperta, responsabile e fondata sulla cooperazione, sull’ascolto e sulla condivisione dei valori culturali e democratici.
Nei pressi di questo evento puoi:
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