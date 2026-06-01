Descrizione evento:

La Galleria Ess&rrE del Porto Turistico di Roma è lieta di presentare “Genesi”, una mostra collettiva di arte contemporanea che sarà inaugurata il 6 giugno alle 18:00 con aperitivo con gli artisti e resterà aperta al pubblico fino al 19 giugno.



L'esposizione riunisce 14 artisti provenienti da diverse regioni d'Italia, accomunati dalla volontà di esplorare il concetto di origine, nascita e trasformazione attraverso linguaggi espressivi differenti. Pittura, scultura, fotografia, tecniche miste e sperimentazioni contemporanee dialogano all'interno di un percorso espositivo che invita il visitatore a riflettere sul tema della creazione come processo continuo, personale e universale.



Il titolo “Genesi” richiama l'idea di un inizio, di una forza creativa capace di generare forme, visioni e significati. Ogni opera rappresenta una tappa di questo percorso, offrendo interpretazioni originali che spaziano dalla dimensione intima dell'esperienza umana alle grandi dinamiche della natura, della memoria e dell'identità contemporanea.



La mostra si configura come un'occasione di incontro tra sensibilità artistiche differenti, valorizzando il dialogo tra autori provenienti da contesti geografici e culturali diversi ma uniti dalla ricerca di nuove modalità espressive e dalla capacità di interrogare il presente attraverso l'arte.



L'evento conferma la vocazione della Galleria Ess&rrE quale luogo di promozione culturale e di confronto tra artisti emergenti e affermati, offrendo al pubblico un'esperienza ricca di suggestioni e spunti di riflessione.



Info: +39 3294681684 - + 39 3886378032



galleriaesserre@gmail.com



Orari galleria: dal lunedì al sabato 10-13 e 16-20



Domenica e festivi su appuntamento