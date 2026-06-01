Genesi, Roma RM, 06/06/2026 - Lazio in Festa
 

Lazio in festa

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Dettagli evento:

giu 06 2026
giu 19 2026

Genesi

Mostra di arte contemporanea

Letture: ... - Mostre a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Porto turistico di Roma
Ostia
data: da sabato 6 giugno 2026, alle 18:00
a venerdì 19 giugno 2026, alle 20:00
intrattenimenti: Si mangia
info sul luogo: L'evento si svolge sia all'aperto che al coperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Blu Star International Srl
Referente: Roberto
E-mail: Contatta il referente
Telefono: 3294681684
Genesi
Descrizione evento: 
La Galleria Ess&rrE del Porto Turistico di Roma è lieta di presentare “Genesi”, una mostra collettiva di arte contemporanea che sarà inaugurata il 6 giugno alle 18:00 con aperitivo con gli artisti e resterà aperta al pubblico fino al 19 giugno.



L'esposizione riunisce 14 artisti provenienti da diverse regioni d'Italia, accomunati dalla volontà di esplorare il concetto di origine, nascita e trasformazione attraverso linguaggi espressivi differenti. Pittura, scultura, fotografia, tecniche miste e sperimentazioni contemporanee dialogano all'interno di un percorso espositivo che invita il visitatore a riflettere sul tema della creazione come processo continuo, personale e universale.



Il titolo “Genesi” richiama l'idea di un inizio, di una forza creativa capace di generare forme, visioni e significati. Ogni opera rappresenta una tappa di questo percorso, offrendo interpretazioni originali che spaziano dalla dimensione intima dell'esperienza umana alle grandi dinamiche della natura, della memoria e dell'identità contemporanea.



La mostra si configura come un'occasione di incontro tra sensibilità artistiche differenti, valorizzando il dialogo tra autori provenienti da contesti geografici e culturali diversi ma uniti dalla ricerca di nuove modalità espressive e dalla capacità di interrogare il presente attraverso l'arte.



L'evento conferma la vocazione della Galleria Ess&rrE quale luogo di promozione culturale e di confronto tra artisti emergenti e affermati, offrendo al pubblico un'esperienza ricca di suggestioni e spunti di riflessione.



Info: +39 3294681684 - + 39 3886378032



galleriaesserre@gmail.com



Orari galleria: dal lunedì al sabato 10-13 e 16-20



Domenica e festivi su appuntamento 
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