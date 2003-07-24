Descrizione evento:

Sabato 6 e domenica 7 giugno torna all’Uliveto di Sant’Urbano, nel cuore della Caffarella, una nuova edizione di Bonfire Market, l’evento dedicato ad artigianato, creatività e sostenibilità.



Per due giornate a ingresso gratuito, oltre 40 espositori selezionati da tutta Roma animeranno il market con centinaia di creazioni handmade: illustrazioni, bijoux, accessori, abbigliamento, oggetti di design e produzioni indipendenti. La suggestiva cornice dell’uliveto, immersa tra la campagna romana e le testimonianze archeologiche del Parco dell’Appia Antica, offrirà ai visitatori un’atmosfera autentica e rilassata, ideale per vivere un’esperienza all’insegna della creatività, dell’incontro e della condivisione.



Gli artigiani protagonisti dell’edizione di giugno



Junk realizza lampade artigianali Made in Italy attraverso il recupero creativo di oggetti vintage e materiali industriali. Ogni pezzo coniuga design contemporaneo, sostenibilità e ricerca estetica, trasformando elementi del passato in originali creazioni luminose dal forte impatto decorativo.



Rompipallet Roma è un laboratorio creativo che dà nuova vita a legno di recupero e materiali riciclati, trasformandoli in oggetti decorativi dal gusto ironico, colorato e contemporaneo. Un progetto che racconta il valore del riuso con leggerezza, originalità e attenzione all’ambiente.



Archincielo intreccia illustrazione, rilegatura e lavorazioni manuali per dare forma a taccuini, album e oggetti cartacei unici. Attraverso tecniche artigianali, materiali selezionati e dettagli personalizzati, valorizza il fascino e l’unicità del fatto a mano.



LightEye Jewelry propone gioielli simbolici nati da un percorso di ricerca personale e creativa. Metalli, pietre e tessuti si combinano in creazioni evocative e ricche di significato, dove ogni dettaglio contribuisce a raccontare una storia.



Lavì Jewelry realizza gioielli artigianali unisex ispirati alla natura, all’arte e all’universo. Ogni creazione si distingue per la cura delle lavorazioni, la ricchezza simbolica e un’estetica intensa e riconoscibile.



Bonfire non è solo market



Accanto all’area espositiva, il pubblico potrà partecipare a numerose attività dedicate al benessere, alla sperimentazione creativa e alla condivisione, pensate per adulti e bambini.



Tra gli appuntamenti in programma, i tarocchi astrologici a cura dell’astrologa e tarologa Susy Benvenuto: una lettura originale degli Arcani Maggiori interpretati attraverso la lente dell’astrologia, in un dialogo affascinante tra due antiche discipline simboliche.



Per i più piccoli sarà presente uno spazio truccabimbi dedicato al gioco, ai colori e alla fantasia.



In programma anche un workshop di rilegatura giapponese a cura di Archincielo. I partecipanti dipingeranno l’Ensō, il cerchio zen simbolo di armonia e infinità, e realizzeranno un quaderno cucito a mano attraverso questa antica tecnica artigianale.



Non mancherà una lezione di Hatha Yoga, un momento dedicato alla riconnessione con sé stessi attraverso il respiro, il movimento e la pratica immersi nella natura.



Tra le esperienze più suggestive dell’edizione, Mushcandel presenterà “Candele nel Parco”, un rituale sensoriale tra natura, essenze e aromaterapia. Ogni partecipante potrà creare una candela personalizzata scegliendo le fragranze in base al proprio stato d’animo e all’energia che desidera portare con sé.



Confermato lo spazio “Te lo regalo se lo vieni a prendere”



Torna anche la sezione “Te lo regalo se lo vieni a prendere”, iniziativa dedicata alla promozione del riuso, della condivisione e della sostenibilità. Un’area pensata per lo scambio gratuito di libri, giochi, abbigliamento e piccoli oggetti ancora in buono stato che meritano una seconda vita.



Per partecipare sarà sufficiente consegnare allo staff cinque oggetti, che verranno successivamente messi a disposizione del pubblico.



Un modo semplice e concreto per incentivare il riuso, ridurre gli sprechi e creare nuove connessioni attraverso gli oggetti, valorizzando ciò che per qualcuno non serve più ma può diventare prezioso per qualcun altro.



Food & Beverage



Ad accompagnare la manifestazione ci saranno anche proposte dedicate al gusto. Nell’area verde di Bonfire Market sarà presente Vita Vegan, food truck itinerante specializzato in street food vegano, insieme allo stand beverage di Radici Cocktails & Beer.



Bonfire Market

sabato 6 e domenica 7 giugno

Dalle 15.30 alle 23:00

Uliveto Sant’Urbano

Vicolo di Sant’Urbano - Roma

Ingresso Libero