Atmosfere di Roma Antica, Supino FR, 14/06/2026 - Lazio in Festa
 

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Dettagli evento:

giu 14 2026

Atmosfere di Roma Antica

Giornate Europee dell'Archeologia

Letture: ... - Rievocazioni a Supino - FR

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Scavi Archeologici
- Via Cona del Popolo
data: domenica 14 giugno 2026, dalle 10:30 alle 19:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge all'aperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: Comune di Supino (FR)
Referente: Non definito
E-mail: Contatta il referente
Telefono:
Atmosfere di Roma Antica
Descrizione evento: 
Supino riscopre il fascino dell’antica Roma: il 14 giugno torna “Atmosfere di Roma Antica”



Un viaggio indietro nel tempo tra legionari, mosaici e racconti di archeologia. È quello che attende il pubblico domenica 14 giugno a Supino, dove andrà in scena la seconda edizione di “Atmosfere di Roma Antica”, manifestazione dedicata alla scoperta del mondo romano e delle sue tradizioni.



L’iniziativa, inserita nelle Giornate Europee dell’Archeologia, offrirà per tutta la giornata attività pensate per coinvolgere persone di ogni età. Dai laboratori ai momenti di approfondimento, fino alle visite guidate, l'area archeologica diventerà il palcoscenico di un’esperienza culturale che punta a far conoscere il passato in modo semplice e coinvolgente.



Il programma prenderà il via alle 10:30 con spazi dedicati alla divulgazione e alla didattica. I partecipanti potranno osservare da vicino le tecniche utilizzate per la realizzazione dei mosaici, scoprire curiosità sull’organizzazione militare romana e cimentarsi con alcuni dei giochi che animavano il tempo libero degli antichi cittadini dell’Urbe.



Tra gli appuntamenti più attesi figurano le visite guidate curate dal dottor Nicola Ruggiero, previste alle 11:30 e alle 17:00. Un’occasione per conoscere meglio la storia del territorio e le testimonianze che ancora oggi raccontano il legame tra queste terre e il passato.



Le attività proseguiranno fino alle 19:00, con una pausa nelle ore centrali della giornata, permettendo ai visitatori di vivere un’esperienza completa tra cultura, scoperta e partecipazione.



L’evento è promosso dal Comune di Supino con il supporto della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone e Latina e il contributo della Regione Lazio. A curare l’organizzazione è l’associazione Legio XXX Ulpia Victrix, da anni impegnata nella valorizzazione e nella divulgazione della storia romana attraverso attività di rievocazione e ricerca.



Una giornata che punta a trasformare l’archeologia in un’esperienza accessibile e coinvolgente, capace di avvicinare il pubblico alla storia e alle radici del territorio attraverso il contatto diretto con il passato.
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