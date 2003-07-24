Descrizione evento:

L'Associazione culturale Roma e Lazio x te si avvale della collaborazione di storici dell'arte e archeologi regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.

Le visite per bambini e ragazzi sono gestite da guide che sono anche operatori didattici specializzati nel lavorare con queste fasce d'età.





Venerdì 19 giugno 2026, h 20.00

La Casa dei Cavalieri di Rodi al Foro di Augusto.

Visita guidata con "apertura esclusiva e straordinaria su prenotazione” a numero chiuso (max 25 partecipanti)

Guida: Clelia Di Pasquale.

Costo: €15 nuovi iscritti; €13 soci; €12 ragazzi da 18 a 25 anni, insegnanti e giornalisti; €11 disabili; €10 ragazzi (11-17); €5 bambini (6-10); gratis (0-5) + biglietto d'ingresso per l'apertura straordinaria gestita dai Cavalieri di Rodi e Malta: €10 adulti, €5 ragazzi dai 12 ai 18 anni, gratis bambini sotto i 12 anni.

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

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Sabato 20 giugno 2026, h 17.15

I gladiatori del Colosseo, lo sport e il gioco nell'antica Roma.

Divertente "visita giocata per bambini" con attività ludiche, ricostruzioni e rielaborazione culturale per immedesimarsi nella vita dei gladiatori dall' allenamento nelle palestre agli incontri nell'arena.

La visita giocata si svolgerà: nella valle del Colosseo, nel Ludus Magnus (la palestra dei gladiatori) e nei giardini della Domus Aurea. I giochi verranno effettuati in aree pedonali e quindi sicure per i bambini.

Guida/operatore didattico: Alessandra Andreoli.

Contributo associativo: €10 a persona (adulti e bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

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Sabato 20 giugno 2026, ore 20.15

La Notte Magica delle Streghe di San Giovanni

Età consigliata: 4-10 anni (massimo 15 bambini + i loro accompagnatori).

Vivi una passeggiata incantata per tutta la famiglia alla scoperta delle simpatiche streghe di San Giovanni. Un'esperienza immersiva tra leggende di magia e sortilegi, antiche sacerdotesse e fate, falò purificatori ed erbe protettive.

Guida/operatore didattico: Valeria Scuderi

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni)

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

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Sabato 20 giugno 2026, h 21.00

Aspettando San Giovanni e la Notte delle Streghe.

Stregoneria e magia bianca nella Roma antica e papale.

Una visita guidata speciale e un po’ magica per andare alla scoperta di storia, riti e costumi legati alla vigilia della Festa di San Giovanni.

Le streghe, fate dell’occulto, tutrici dei misteri del cosmo, ci accompagneranno in questa esplorazione al confine fra realtà e immaginazione, scienza, mito e magia, attraverso un suggestivo percorso guidato nella mistica atmosfera della notte più corta dell'anno, passeggiando da San Giovanni in Laterano ai resti dell'Iseo posto alle pendici del Colle Oppio, tenteremo di far riaffiorare energie magiche e divinatorie da tempi e luoghi lontani.

Guide: Marco Biordi e Giordano Ghini.

Costo: €15 nuovi iscritti; €13 soci; €11 disabili, ragazzi (14-17); €5 bambini (6-13); Gratis (0-5).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 oppure al 3296892418 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

Replica: Martedì 23/06/26, h 20.30

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Domenica 21 giugno 2026, h 10.15

Caccia al Tesoro nei giardini incantati di Villa Torlonia e della Casina delle Civette.

Divertente "visita giocata per bambini" con caccia al tesoro, seguendo la mappa del Pirata alla scoperta di Villa Torlonia.

Guida/operatore didattico: Alessandra Andreoli.

Contributo associativo: €10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

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Domenica 21 giugno 2026, h 17.15

La Nascita di Roma spiegata ai bambini

Divertente "visita per bambini" resa ancor più piacevole dalla narrazione delle leggende e dei personaggi legati alla fondazione di Roma.

Guida/operatore didattico: Mara Contiguglia.

Contributo associativo: €10 a persona (adulti e bambini a partire da 4 anni).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

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Martedì 23 giugno 2026, h 20.30

Aspettando San Giovanni e la Notte delle Streghe.

Stregoneria e magia bianca nella Roma antica e papale.

Una visita guidata speciale e un po’ magica per andare alla scoperta di storia, riti e costumi legati alla vigilia della Festa di San Giovanni.

Le streghe, fate dell’occulto, tutrici dei misteri del cosmo, ci accompagneranno in questa esplorazione al confine fra realtà e immaginazione, scienza, mito e magia, attraverso un suggestivo percorso guidato nella mistica atmosfera della notte più corta dell'anno, passeggiando da San Giovanni in Laterano ai resti dell'Iseo posto alle pendici del Colle Oppio, tenteremo di far riaffiorare energie magiche e divinatorie da tempi e luoghi lontani.

Guide: Marco Biordi e Giordano Ghini.

Costo: €15 nuovi iscritti; €13 soci; €11 disabili, ragazzi (14-17); €5 bambini (6-13); Gratis (0-5).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 oppure al 3296892418 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

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Giovedì 25 giugno 2026, h 19.00

Roma, città d’acqua e pietra.

Passeggiata alla scoperta delle piazze e delle fontane più belle di Roma da Piazza di Spagna a Piazza Navona passando per Fontana di Trevi, il Pantheon e molto altro.

Guida: Marcella Colacino.

Costo: €15 nuovi iscritti; €13 soci; €12 ragazzi da 18 a 25 anni, insegnanti e giornalisti; €11 disabili; €10 ragazzi (11-17); €5 bambini (6-10); gratis (0-5).

Prenotazioni: sms/wa al 3383435907 o via mail a romaelazioxte@gmail.com

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BIGLIETTERIA visite guidate:

Tutte le nostre visite sono condotte da storici dell'arte, archeologi e architetti regolarmente iscritti nell'albo delle guide turistiche di Roma.

La tariffa include l'auricolare (vox) che permette di ascoltare le nostre guide in assoluto confort, perché permettono di distanziarci fino a 10 metri, soffermarci a guardare un particolare, o fare foto, senza perdere una parola.



Visite guidate programmazione per Adulti comprensive di vox:

€15 intero

€14 lettori di Lazio in festa, *NOTA BENE: per usufruire della tariffa scontata specificare "letto su Lazio in festa"

€12 ragazzi da 18 a 25 anni, insegnanti, giornalisti

€11 disabili

€10 ragazzi (da 11 a 17 anni)

€5 bambini (da 6 a 10 anni)

Gratis (bambini da 0 a 5 anni)



Visite guidate programmazione per Bambini comprensive di vox:

€10 a persona (sia adulti che bambini a partire da 4 anni).

***Nota bene: ogni adulto può accompagnare fino a un massimo di 3 bambini. I bambini devono sempre essere accompagnati da un adulto per motivi di sicurezza.



VISITE PRIVATE:

tutte le nostre visite possono essere prenotate anche privatamente, e condotte oltre che in Italiano anche in lingua straniera.

Per conoscere le nostre Tariffe goo.gl/Cs1uw1



PRENOTAZIONI

"consigliate entro il giorno che precede la data dell'evento"

compilando il modulo prenotazioni CLICCANDO SUL LINK: bit.ly/3x7jhDj

o inviando una mail a romaelazioxte@gmail.com

o scrivendo un SMS/WA (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3383435907.

INDICANDO:

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

***La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che la visita partirà, e soprattutto per essere ricontattati in caso di variazioni.