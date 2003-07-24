LONG WALK FROM AUSTRALIA TO ROMA, Roma RM, 08/07/2026 - Lazio in Festa
 

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Dettagli evento:

lug 08 2026
lug 19 2026

LONG WALK FROM AUSTRALIA TO ROMA

E ‘ndo so nato, vissuto, cresciuto e pasciuto

Letture: ... - Mostre a Roma - RM

Approfondimenti: INSERISCI un approfondimento
dove: Palazzo Velli, Roma
Piazza di S. Egidio n. 10, Roma
data: da mercoledì 8 luglio 2026, alle 18:00
a domenica 19 luglio 2026, alle 19:00
intrattenimenti:
info sul luogo: L'evento si svolge al coperto

Qui trovi maggiori informazioni su questo evento
Organizzazione: ITSLIQUID group
Referente: Luca Curci
E-mail: Contatta il referente
Telefono: +39.3387574098
Descrizione evento: 
 Roma (Italia) - ITSLIQUID Group è lieta di annunciare l’apertura della mostra personale di Giovanni Tozzetti, a cura di Luca Curci e coordinata da Amaride Ferrante, che inaugurerà l'8 Luglio, 2026 alle ore 18:00 presso lo spazio espositivo Palazzo Velli a Roma. La mostra offrirà al pubblico una panoramica straordinaria della produzione recente e storica dell'artista.



Lasciatevi trasportare in un viaggio artistico ed emozionale: la tanto attesa mostra personale di Giovanni Tozzetti segna un ritorno profondo alle sue radici romane. Nato a Roma in una famiglia dall'antico legame con le belle arti, Tozzetti infonde nelle sue opere una maestria appresa fin dall'infanzia negli storici atelier di via Margutta e perfezionata all'interno della Scuola Statale delle Arti.






	Questa mostra svela splendidamente la duplice natura della mente di Tozzetti, presentando un'affascinante combinazione di opere astratte geometriche e pezzi figurativi romantici. La sua profonda inclinazione verso l'ingegneria conferisce struttura, logica calcolata ed equilibrio alle sue geometrie astratte, dove linee nette e spazi calcolati parlano il linguaggio del design moderno. Al tempo stesso, questa precisione tecnica funge da àncora silenziosa per le sue opere figurative romantiche, creando una straordinaria tensione visiva. I visitatori saranno immersi in un potente dialogo tra la fredda e perfetta armonia delle forme e la calda, poetica emotività del racconto umano.



Vi invitiamo a entrare nel mondo artistico di Giovanni Tozzetti e a lasciarvi guidare attraverso le sue visioni figurative, dove ogni composizione rappresenta una sintesi poetica tra passato e presente, un'esperienza intensa capace di risvegliare una profonda consapevolezza estetica.
Nei pressi di questo evento puoi:
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