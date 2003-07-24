Descrizione evento:

Roma (Italia) - ITSLIQUID Group è lieta di annunciare l’apertura della mostra personale di Giovanni Tozzetti, a cura di Luca Curci e coordinata da Amaride Ferrante, che inaugurerà l'8 Luglio, 2026 alle ore 18:00 presso lo spazio espositivo Palazzo Velli a Roma. La mostra offrirà al pubblico una panoramica straordinaria della produzione recente e storica dell'artista.



Lasciatevi trasportare in un viaggio artistico ed emozionale: la tanto attesa mostra personale di Giovanni Tozzetti segna un ritorno profondo alle sue radici romane. Nato a Roma in una famiglia dall'antico legame con le belle arti, Tozzetti infonde nelle sue opere una maestria appresa fin dall'infanzia negli storici atelier di via Margutta e perfezionata all'interno della Scuola Statale delle Arti.



Questa mostra svela splendidamente la duplice natura della mente di Tozzetti, presentando un'affascinante combinazione di opere astratte geometriche e pezzi figurativi romantici. La sua profonda inclinazione verso l'ingegneria conferisce struttura, logica calcolata ed equilibrio alle sue geometrie astratte, dove linee nette e spazi calcolati parlano il linguaggio del design moderno. Al tempo stesso, questa precisione tecnica funge da àncora silenziosa per le sue opere figurative romantiche, creando una straordinaria tensione visiva. I visitatori saranno immersi in un potente dialogo tra la fredda e perfetta armonia delle forme e la calda, poetica emotività del racconto umano.

Vi invitiamo a entrare nel mondo artistico di Giovanni Tozzetti e a lasciarvi guidare attraverso le sue visioni figurative, dove ogni composizione rappresenta una sintesi poetica tra passato e presente, un'esperienza intensa capace di risvegliare una profonda consapevolezza estetica.